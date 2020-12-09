Врач заявила об опасности алкоголя для отдельной категории граждан

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Гражданам, у которых обнаружили коронавирус, необходимо полностью отказаться от алкоголя даже в новогоднюю ночь, передают "Известия". Об этом заявила в беседе с газетой «Вечерняя Москва» диетолог Елена Соломатина в среду, 9 декабря.

«Алкоголь — провокатор ухудшения состояния. Его нужно исключить, он угнетает организм, сжижает кровь и ведет к интоксикации. Можно разве что один глоток шампанского, но лучше исключить даже это», — предупредила диетолог.

Соломатина рекомендовала пациентам с COVID-19 исключить тяжелую пищу: шашлыки, оливье, икру и селедку под шубой. Больным следует отдать предпочтение птице, неконсервированной рыбе и крольчатине. Также врач посоветовала заболевшим обратить внимание на бульоны и заливное. По ее словам, соль обезвоживает организм, поэтому икра тоже опасна.

Ранее в среду врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ксения Бочарова заявила, что алкоголь снижает эффективность воздействия прививок на организм и подавляет его иммунитет. Она отметила, что употребление спиртного в период введения вакцины от коронавируса снизит выработку защитных клеток организма.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что гражданам, которые собираются прививаться от COVID-19, придется отказаться от употребления алкоголя за две недели до иммунизации и в течение 42 дней после первой инъекции.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил приступить к масштабной вакцинации населения от коронавируса. С 5 декабря вакцинация началась в Москве.

Фото: Depositphotos/"Известия"