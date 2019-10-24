Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам

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"Пить кофе натощак, растворимый, да еще и без завтрака — такой образ жизни, конечно, нехорошо скажется на желудочно-кишечном тракте", — объяснила специалист.Как отмечает Бадалян, утром необходимо запускать работу желчного пузыря. Для этого подойдут бананы, каша или мюсли.По словам собеседницы агентства, никакой пользы напиток не принесет людям с желчекаменной болезнью, холециститом или билиарным сладжем.Особый вред утренний кофе может причинить гипертоникам, отметила врач. Такая привычка может привести людей с повышенным давлением к инфаркту или инсульту.