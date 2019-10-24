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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам

24 октября 2019 12:19
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Утром необходимо запускать работу желчного пузыря. Для этого подойдут бананы, каша или мюсли.
Врач-гастроэнтеролог Мария Бадалян рассказала "Вечерней Москве", почему вредно заменять завтрак чашкой кофе, передает РИА Новости.

"Пить кофе натощак, растворимый, да еще и без завтрака — такой образ жизни, конечно, нехорошо скажется на желудочно-кишечном тракте", — объяснила специалист.

Как отмечает Бадалян, утром необходимо запускать работу желчного пузыря. Для этого подойдут бананы, каша или мюсли.

По словам собеседницы агентства, никакой пользы напиток не принесет людям с желчекаменной болезнью, холециститом или билиарным сладжем.
Особый вред утренний кофе может причинить гипертоникам, отметила врач. Такая привычка может привести людей с повышенным давлением к инфаркту или инсульту.

 
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Комментарии



Здравоохранение
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Утром необходимо запускать работу желчного пузыря. Для этого подойдут бананы, каша или мюсли.
Врач рассказала о вреде употребления кофе по утрам
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