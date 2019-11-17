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Медик порекомендовала людям, испытывающим боль в горле, употреблять в пищу бананы.
Врач рассказала, как избавиться от боли в горле без лекарств
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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Врач рассказала, как избавиться от боли в горле без лекарств

17 ноября 2019 17:58
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Медик порекомендовала людям, испытывающим боль в горле, употреблять в пищу бананы.
Врач высшей категории и общей практики Лариса Алексеева рассказала "Вечерней Москве", как с помощью обычных продуктов можно избавиться от боли в горле, передает РИА Новости

По словам специалиста, корень солодки способен эффективно бороться с неприятными ощущениями в горле. Противовоспалительные свойства этого растения также помогут избавиться от боли в миндалинах.

Мороженое, несмотря на парадоксальность, в небольших количествах может способствовать в борьбе с ангиной, отмечает Алексеева.

"Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине", — рассказала она.

Медик порекомендовала людям, испытывающим боль в горле, употреблять в пищу бананы. Благодаря большому содержания витамина С плоды способны ускорить процесс выздоровления.

Не менее полезным для воспаленного горла будет морковь. Кроме наличия иммуностимулирующего витамина А, овощ поможет в заживлении слизистых оболочек в ротовой полости. 


Фото : pixabay
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Комментарии



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