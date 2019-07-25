Врач рассказал об опасности аспирина
25 июля 2019 19:13
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Так он прокомментировал исследование ученых из Оксфорда, выяснивших, что употребление аспирина может спровоцировать внутренние кровотечения и привести к смерти.
"Ситуация вокруг аспирина на сегодняшний день достаточно понятна. Не бывает лекарств однозначно хороших и однозначно плохих. Бывают лекарства, которые назначены по показаниям, и бывают лекарства, назначенные без показаний. Он (аспирин. — Прим. ред.), несомненно, остается препаратом выбора для пациентов с любыми формами ишемической болезни сердца, для пациентов, перенесших некоторые формы ишемического инсульта, если это не связано с фибрилляцией предсердий, для пациентов с атеросклерозом периферических артерий, но принимать его просто так не стоит", — сказал Родионов РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что применение аспирина в первичной профилактике действительно недопустимо: он незначительно предупреждает риск инфаркта миокарда, но опасность желудочно-кишечного кровотечения при этом резко возрастает. Это касается не только здоровых людей, но и пациентов с гипертонией или пожилых людей, не имеющих болезней сердца и сосудов.
"Именно поэтому сейчас поголовное профилактическое назначение аспирина считается неоправданным и всем подряд его принимать не надо. И одно из, на мой взгляд, серьезных преступлений — это реклама безрецептурного применения аспирина по телевидению, потому что аспирин остается препаратом в тех ситуациях, когда он действительно нужен пациентам с имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями", — заключил Родионов.
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Комментарии
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