Врач рассказал о состоянии избитой в Ингушетии девочки
6 июля 2019 15:20
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По его словам, у девочки сильные повреждения рук. "Левая ручка в принципе сохранна, мы тоже за нее поборемся. А вот правая немножко посложнее, поэтому все силы будут брошены на ее спасение", — сказал он.
По словам врача, девочке предстоит гипербарическая оксигенация: ее отвезут в специальную камеру, где будут насыщать кислородом.
"Нужно минимум десять сеансов по часу каждый, чтобы восстановить кровоток, в том числе в правой руке. Также будет выполнена в ночные часы перевязка с оценкой жизнеспособности тканей. Все возможное мы бросим на ее спасение", — добавил Мединский.
Девочку 2012 года рождения 4 июля доставили в детскую больницу в Назрани со множеством травм. Ее прооперировали, врачам удалось спасти сильно поврежденную руку. Накануне вечером ребенка перевезли в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, задержана тетя девочки — ранее судимая за нанесение тяжкого вреда здоровью. По данным следствия, ребенок воспитывался в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
Как передает ТАСС, правую кисть травмированной в Ингушетии девочки, вероятнее всего, удастся сохранить, заявила в субботу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
По ее словам, врачи клиники Рошаля, где сейчас проходит лечение ребенок, сообщили о признаках восстановления кровообращения в руке девочки.
"Утром, знаете, в 6 утра, у меня было самое радостное сообщение - о том, что ручка розовая, что, скорее всего, удастся кисть сохранить", - сказала она.
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