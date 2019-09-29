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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Врач рассказал, сколько времени можно использовать наушники без вреда здоровью

29 сентября 2019 14:10
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Беспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трёх часов в день
Беспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трёх часов в день. При этом уровень громкости не должен достигать критической отметки в 80 децибел, передает life.ru. Об этом в беседе с ТАСС рассказал врач-сурдолог Антон Мачалов.

— Важно соблюдать гигиену слуха: использовать наушники не более двух-трёх часов в день, прослушивать музыку или вести диалог на "комфортной громкости", — отметил специалист.

Также медик посоветовал поменьше находиться в шумных местах и использовать индивидуальные средства защиты слуха. При наличии жалоб специалист рекомендует не затягивать с обращением к врачам. 


Фото © Pixabay



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