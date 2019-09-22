Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами
22 сентября 2019 17:58
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Медик отметила, что такая патология является редкой, поэтому установить причину такого состояния довольно трудно. Ускорение кристаллизации может быть вызвано повышенной концентрацией солей, которые содержатся в слезной жидкости.
"Слеза — это биологическая жидкость, похожая по состоянию на состав крови, и поэтому при определенных ситуациях — генетических или воспалительных заболеваниях глаза, но и организма в целом — могут возникать нарушения в ее составе", - рассказала Шилова в комментарии РЕН ТВ.
Врач добавила, что при нарушении обмена веществ подобные кристаллы могут образовываться в печени и почках, поэтому пациентке необходимо полное обследование.
Как сообщалось ранее, первые симптомы у Казарян появились два месяца назад. Всего за сутки в глазах девушки может образоваться более 50 кристаллов.
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Комментарии
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22 сентября 2019 17:58
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