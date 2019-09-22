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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Врач объяснила, почему девушка из Армении плачет кристаллами

22 сентября 2019 17:58
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Медик отметила, что такая патология является редкой, поэтому установить причину такого состояния довольно трудно
Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, с чем могут быть связаны симптомы 22-летней Сатеник Каразян, в глазах у которой вместо слез образуются кристаллы, передает РИА Новости.

Медик отметила, что такая патология является редкой, поэтому установить причину такого состояния довольно трудно. Ускорение кристаллизации может быть вызвано повышенной концентрацией солей, которые содержатся в слезной жидкости.

"Слеза — это биологическая жидкость, похожая по состоянию на состав крови, и поэтому при определенных ситуациях — генетических или воспалительных заболеваниях глаза, но и организма в целом — могут возникать нарушения в ее составе", - рассказала Шилова в комментарии РЕН ТВ.

Врач добавила, что при нарушении обмена веществ подобные кристаллы могут образовываться в печени и почках, поэтому пациентке необходимо полное обследование.

Как сообщалось ранее, первые симптомы у Казарян появились два месяца назад. Всего за сутки в глазах девушки может образоваться более 50 кристаллов. 
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Комментарии



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