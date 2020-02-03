Я нашел ошибку
Главные новости: 
Любые маски, будь то самодельные ватно-марлевые или купленные в аптеке, действуют не более двух часов и полностью не защищают от вирусов, но они все равно помогают.
Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса
В ходе проверки дадут оценку сотрудникам органов опеки, социальных служб, которые должны осуществлять контроль и оказывать поддержку несовершеннолетним.
В СО начата доследственная проверка по делу сироты, которого суд обязал оплатить долги умершей матери, лишенной родительских прав
Подводя итоги года, губернатор отметил, что 2019 год стал для Самарской области по-настоящему успешным.
Губернатор Самарской области обратился с Посланием к Губернской Думе и жителям региона
Российский советник по здравоохранению с супругой умерли в Цхинвале
Банк «Возрождение» расплатился с заказчиками «Больверка» в рамках банковских гарантий, которые он давал по строительным госконтрактам.
Ущерб, причиненный государству холдингом «Больверк», пришлось погасить банку «Возрождение»
Ульяновские десантники преодолели 240 километров волжских просторов и прибыли в город трудовой и боевой славы - Самару.
Десантники Ульяновского соединения ВДВ совершили марш – бросок из Ульяновска в Самару
«Нова» в двух победах от плей-офф.
Новокуйбышевские волейболисты «Новы» начали движение вверх по турнирной таблице
Обращение главы региона прокомментировал известный российский политолог Дмитрий Орлов.
Дмитрий Орлов: "Ежегодное послание Дмитрия Азарова носит комплексный характер."
сегодня  Понедельник, 3 февраля, 23:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/02:
USD 63.91
0.77
EUR 70.79
1.19
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса

3 февраля 2020 22:44
18
Любые маски, будь то самодельные ватно-марлевые или купленные в аптеке, действуют не более двух часов и полностью не защищают от вирусов, но они все равно помогают.
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат МГД Ольга Шарапова рассказала "Вечерней Москве", может ли защитить медицинская маска от заражения коронавирусом и что важно учесть при ее использовании, передает РИА Новости.

Специалист рассказала, что любые маски, будь то самодельные ватно-марлевые или купленные в аптеке, действуют не более двух часов и полностью не защищают от вирусов. Однако они все равно помогают избежать заболевания.

"Одноразовые маски двуслойные, с голубым цветом на внешней стороне и белой — с внутренней. Через два часа она инфицируется и не работает, если вы чихнете или покашляете, ее надо менять", — рассказала врач.

По ее словам, на внутренней стороне маски не должно быть влажности, нос, рот и подбородок должны быть закрыты, а складки — разглажены.

Шарапова добавила, что раньше маски использовали инфекционные больные, но пациенты не всегда знают о своих болезнях, поэтому сейчас многие носят маски, чтобы не заразиться.

Кроме того, врач рассказала, что на одноразовых масках наносится пропитка, что позволяет задержать вирус.

"Если вы носите маску менее двух часов, вам не опасны инфекции, в том числе и коронавирус, — заключила специалист.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Здравоохранение
3 февраля 2020  22:44
Любые маски, будь то самодельные ватно-марлевые или купленные в аптеке, действуют не более двух часов и полностью не защищают от вирусов, но они все равно помогают.
Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса
Любые маски, будь то самодельные ватно-марлевые или купленные в аптеке, действуют не более двух часов и полностью не защищают от вирусов, но они все равно... Здравоохранение
18
3 февраля 2020  14:02
Водителей самарской скорой начали уведомлять о сокращении штата
Водителей самарской скорой начали уведомлять о сокращении штата
В качестве альтернативы сотрудникам предложили перевод к аутсорсеру. Здравоохранение
279
3 февраля 2020  10:59
Самарцев призвали не волноваться из-за карантина в школах
Самарцев призвали не волноваться из-за карантина в школах
В детсадах и учреждениях дополнительного образования карантин не вводился. Здравоохранение
199
2 февраля 2020  13:15
Число жертв смертельного коронавируса в Китае увеличилось до 304 человек
Число жертв смертельного коронавируса в Китае увеличилось до 304 человек
Количество заражённых достигло 13 846 человек. Здравоохранение
375
31 января 2020  20:03
Россия не будет отменять почтовое сообщение и грузоперевозки из Китая из-за коронавируса.
Голикова рассказала, что ждёт почтовое сообщение и грузоперевозки из Китая на фоне эпидемии
Россия не будет отменять почтовое сообщение и грузоперевозки из Китая из-за коронавируса.  Здравоохранение
2003
31 января 2020  17:20
Оба заболевших — граждане Китая, первый — в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая
Оба заболевших — граждане Китая, первый — в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. Здравоохранение
727
31 января 2020  17:03
Кроме того, доктора работают с родственниками пациентов, просят их сообщать об изменениях самочувствия или ухудшениях состояния здоровья оперативно.
По поручению Дмитрия Азарова медицинское наблюдение ветеранов ведется на дому
Кроме того, доктора работают с родственниками пациентов, просят их сообщать об изменениях самочувствия или ухудшениях состояния здоровья оперативно.  Здравоохранение
527
31 января 2020  15:29
До назначения Мария Дмитриева более 9 лет работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе больницы Пирогова.
Михаил Ратманов представил коллективу гериатрической больницы нового руководителя
До назначения Мария Дмитриева более 9 лет работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе больницы Пирогова.  Здравоохранение
492
31 января 2020  09:27
Число зараженных коронавирусом в Китае составило 9692 человека
Число зараженных коронавирусом в Китае составило 9692 человека
Скончались более 220 больных. Здравоохранение
235
30 января 2020  13:46
Казахстан из-за вируса закрывает транспортное сообщение с Китаем
Казахстан из-за вируса закрывает транспортное сообщение с Китаем
В стране отслеживают ситуацию с коронавирусом "в круглосуточном режиме". Здравоохранение
319
Весь список
Современная медицина
22 января 2020  07:46
Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
 Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
69
6 января 2020  14:57
Возможности ДНК-анализа
 Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
118
19 декабря 2019  07:27
Особенности инъекционной косметологии
Особенности инъекционной косметологии
 Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
138
Весь список
Новости медицины
29 января 2020  16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.  Новости медицины
417
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
404
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15282
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
536
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
2210
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
824
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1792
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1441
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
1031
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
1036
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1545
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1566
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1853
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2972
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3548
Весь список

Мероприятия
Региональный оператор ЭкоСтройРесурс запустил благотворительный сбор макулатуры
В виртуальном концертном зале в Сызрани состоится видеотрансляция концерта «Один виток вокруг планеты»
Во 2-й общевойсковой армии ЦВО определили лучших дзюдоистов
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные