Врач объяснила, как правильно носить маску для защиты от коронавируса
3 февраля 2020 22:44
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Специалист рассказала, что любые маски, будь то самодельные ватно-марлевые или купленные в аптеке, действуют не более двух часов и полностью не защищают от вирусов. Однако они все равно помогают избежать заболевания.
"Одноразовые маски двуслойные, с голубым цветом на внешней стороне и белой — с внутренней. Через два часа она инфицируется и не работает, если вы чихнете или покашляете, ее надо менять", — рассказала врач.
По ее словам, на внутренней стороне маски не должно быть влажности, нос, рот и подбородок должны быть закрыты, а складки — разглажены.
Шарапова добавила, что раньше маски использовали инфекционные больные, но пациенты не всегда знают о своих болезнях, поэтому сейчас многие носят маски, чтобы не заразиться.
Кроме того, врач рассказала, что на одноразовых масках наносится пропитка, что позволяет задержать вирус.
"Если вы носите маску менее двух часов, вам не опасны инфекции, в том числе и коронавирус, — заключила специалист.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Комментарии
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