Врач назвала вредный для почек продукт

Поваренная соль вредна даже для здоровых почек, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина, передает РБК.
«Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль. Все-таки в нашем социуме идет чрезмерное потребление поваренной соли, потому что очень много фастфуда и полуфабрикатов, много гастрономических продуктов, в которые щедро кладется соль», — сказала Артюхина.
По ее словам, часто при проблемах с почками сначала не наблюдаются болезненные симптомы, поэтому люди обращаются к врачам уже на серьезной стадии заболевания.
Артюхина добавила, что о проблемах с почками может говорить слабость, утомляемость, умеренные отеки при ходьбе, а также артериальная гипертензия — повышение артериального давления. «И почки могут от артериальной гипертензии страдать, и проявляться заболевание почек может артериальной гипертонией», — отметила врач.
Ранее главный нефролог России, профессор Евгений Шилов заявил,
что коронавирусная инфекция COVID-19 rрайне опасна для тех, кто страдает хроническими заболеваниями почек. По его словам, у таких пациентов более высокий не только риск заражения коронавирусом, но и показатели летальности при инфицировании.
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС / РБК
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