Врач назвала десять продуктов, способных заменить лекарства

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Медик считает, что правильное питание способно предотвратить множество болезней, а также заменить лекарства. Однако Рубин предупреждает: в некоторых случаях альтернативы медикаментам нет.Десятью наиболее полезными продуктами оказались овёс, мёд, имбирь, картофель, капуста, куркума, масло, соль, лимон и лук. Кроме того, их можно использовать и как маски, и как компрессы для лечебного эффекта.Для здоровья кишечника очень полезны овсянка и капуста. Овёс снижает уровень холестерина и благодаря клетчатке помогает в профилактике рака, капуста же позволит облегчить пищеварение.При наружном применении овёс успокаивает кожу. Медик рекомендует его использовать при нейродермите.Особое внимание Рубин уделяет дезинфицирующим свойствам мёда и соли. Так, мёд незаменим при бронхите, а компрессы с ним — при артрозе. Ванночки с солёной водой она посоветовала больным подагрой.Врач отмечает, что не представляет себе зиму без имбиря, который оказывает бодрящий эффект и полезен для сосудов. Среди положительных эффектов Рубин выделила разжижение крови, снижение уровня сахара и холестерина и пользу для пищеварения. Кроме того, имбирное обёртывание полезно для почек.Растительные масла укрепляют здоровье сердца, уверена Рубин. Она отмечает, что ложка оливкового масла помогает укрепить сосуды, а льняное предотвращает образование тромбов.Справиться с головной болью можно с помощью кофе с лимоном. Кроме того, этот цитрус смягчает ороговевшую кожу на локтях и стопах.Справиться с прыщами помогают маски из мёда и куркумы. При приёме внутрь эта пряность препятствует возникновению воспалительных процессов в организме. Как считает Рубин, так снижается риск онкозаболеваний.В борьбе с циститом помогает луковый суп, а варёный картофель борется с изжогой, рассказала медик.Фото: соцсети