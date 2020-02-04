Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

101

Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком."Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт", — рассказал Покровский.Он объяснил, что это вещество кардиотоксично, а его суточная предельно допустимая доза содержится в 375 миллилитрах пива. Причем этот показатель не зависит от стоимости напитка, подчеркнул специалист."Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного", — предостерег врач.Он привел в пример средневековых художников, работавших с краской на основе кобальта: они не доживали до старости из-за токсичности этого металла. Нарколог пояснил, что любители пива также могут отравиться кобальтом.Среди наименее вредных алкогольных напитков Даниил Покровский назвал красное сухое вино. По его словам, оно богато витаминами, микроэлементами и антиоксидантами.Фото из открытых источников