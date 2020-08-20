Врач назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Сделать прививку от коронавируса смогут не все, так как есть ряд противопоказаний, рассказал врач иммунолог, доктор медицинских наук, Владислав Жемчугов, передают "Известия".
Специалист отметил, что у вакцины от COVID-19 будут такие же ограничения к применению, как и у других прививок, например от гриппа.
Так, нельзя вакцинироваться уже болеющим людям. Если температура будет выше 37 градусов, прививку не сделают.
Также откажут тем, кто перед процедурой употреблял алкоголь. Наличие спирта в организме может привести к неадекватной реакции препарата.
«Я думаю, что часов за 10–12 или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как печень работает у человека», — цитирует Жемчугова 20 августа радио Sputnik
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Медик призвал не стесняться задавать вопросы перед процедурой, уточнить срок годности вакцины, проверить правильность хранения препарата. Температура в холодильнике не должна превышать +4 градусов.
11 августа Россия первой в мире зарегистроировала вакцину «Спутник V» от коронавируса. Препарат разработали специалисты центра им. Н. Гамалеи. Спустя несколько дней Минздрав России объявил о начале производства вакцины.
При этом глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что третий этап испытаний российской вакцины пройдет амбулаторно: добровольцы будут приходить из дома на обследование и уходить.
Ожидается, что первые прививки будут сделаны медработникам и пожилым людям.
Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России/"Известия"
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