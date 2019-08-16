Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды

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По его словам, перед выходом на улицу и посещением мест массового скопления людей следует брать с собой носовой платок с каплями масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои."В их составе есть биологически активные вещества, имеющие способность убивать бактерии и грибки, снижая активность вирусов", - объяснил Андрей Тяжельников.Он также рассказал о пользе масел лаванды, апельсина, иланг-иланга, мяты, бергамота и розы, которые обладают расслабляющим действием. Использование этих масел способствует профилактике стресса, что особенно актуально для жителей крупных городов, пояснил медик.