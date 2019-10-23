Врач назвал признаки гипертонического криза

122

По словам доктора, при повышении давления возникают некоторые симптомы, которые трудно не заметить."Может начать гореть лицо, появиться тяжесть в затылке, ощущение подташнивания, головокружение. Также возникает чувство раздутости в ушах, оглушения, звуки начинают хуже восприниматься", — рассказал Стеблецов, отметив, что подобное состояние испытывали почти все и в таких случаях стоит измерить давление.Он также рассказал об опасностях высокого давления. В частности, оно способствует развитию атеросклероза, и если не обращать на это внимания, то возрастает риск инфаркта и инсульта.Врач считает, что в некоторых ситуациях повышенное давление — норма, так как оно зависит от различных типов нагрузки на организм."Другое дело, если оно не стабилизируется в течение 20-30 минут, — это уже нарушение механизмов восстановления", — подчеркнул специалист, добавив, что у разных людей своя норма давления. Так, по его словам, для некоторых пациентов 130/85 — уже катастрофа, тогда как темпераментный человек, склонный к выбросам адреналина, может этого вообще не почувствовать.Если давление не приходит в норму в течение 30-40 минут, стоит задуматься о вызове врача, особенно если состояние не улучшается после приема лекарства, считает Стеблецов."Когда давление держится два-три часа, в организме могут возникнуть серьезные поражения. Несколько суток — уже очень далеко зашедший случай, который может говорить о критических нарушениях в любом органе", — рассказал врач.