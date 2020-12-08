Врач назвал лекарства, которыми нужно запастись в период пандемии коронавируса

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Завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН профессор Сергей Зырянов рассказал, какими лекарствами нужно запастись в период пандемии коронавируса, передает Лайф.

— Прежде всего это жаропонижающие препараты. Лучше парацетамол. Поскольку ибупрофен так и не реабилитирован при CoViD-19. Можно купить капли в нос, — отметил он в беседе с АиФ.

Кроме того, специалист призвал не покупать антибиотики, уточнив, что для лечения ими нужно назначение профессионального врача. Зырянов добавил, что не следует самостоятельно принимать противовирусные препараты, поскольку они обладают "массой нежелательных реакций", поэтому их применение возможно только под контролем медиков.

По словам профессора, не стоит также злоупотреблять витамином D, так как в избытке он может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем человека.

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