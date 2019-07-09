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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Впервые в СО врачи и пациенты могут взаимодействовать посредством телемедицинских консультаций

9 июля 2019 14:59
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По поручению министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова впервые в регионе в практику работы поликлинического звена внедрены телемедицинские консультации.
По поручению министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова впервые в регионе в практику работы поликлинического звена внедрены телемедицинские консультации. С целью повышения доступности медицинской помощи в Сызрани организованы консультации с врачами из Самары посредством сети Интернет.

Дистанционные консультации посредством современных технологий – один из способов преодолеть последствия нехватки кадров в Сызрани и обеспечить доступность и своевременность получения медицинской помощи для пациентов.

Телемедицинские консультации проходят в Сызрани на базе центральной городской больницы. Чтобы получить консультацию узкого специалиста из областной столицы, пациенту не надо отправляться в Самару. Лечащий врач организовывает прием с коллегами из Самары и приглашает пациента в определенный день в ЦГБ.

Самарские специалисты проводят дистанционный прием: уточняют жалобы у пациента, особенности заболевания и лечения, в том числе и у лечащего врача. На приеме с пациентом присутствует лечащий врач (участковый терапевт). Благодаря тому, что основной материал о состоянии больного присылается в консультирующий центр заранее, врач-эндокринолог имеет возможность скорректировать лечение, подготовить индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности и мониторингу состояния. В настоящее время прием ведут врачи Самарской городской клинической поликлиники № 15 (врач-эндокринолог, врач-пульмонолог).

За июнь этого года самарские врачи проконсультировали 25 пациентов из Сызрани.

В 5 случаях к консультации привлекли дополнительных консультантов (врач-хирург по вопросам лечения сосудистых осложнений сахарного диабета, врач-кардиолог для коррекции уровня артериального давления) и врача-пульмонолога.

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов:

«В своем Послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что проектом, призванным улучшить качество губернской медицины, должен стать проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». В настоящее время в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» особое внимание уделяем вопросам информатизации: прорабатывается вопрос создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий, совершенствуется электронная запись на прием к врачу, внедряется электронная очередь, медучреждения оснащаются компьютерной техникой и инфоматами и др.», передает пресс-служба минздрава СО.



Фото:    пресс-служба минздрава СО
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