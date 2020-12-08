Впервые в России самарские врачи провели операцию по установке искусственного диска позвоночника из правостороннего доступа

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30 ноября в нейрохирургическом отделении Самарской городской клинической больницы №1 им. Н.И. Пирогова проведена операция на позвоночнике способом, который выполнен впервые в России.

Удаление грыжи межпозвонкового диска является самой распространенной операцией в позвоночной хирургии, наиболее эффективной и вместе с тем технически самой сложной считается установка искусственного диска в поясничном отделе позвоночника. Но до настоящего времени искусственные диски устанавливались только слева. Впервые в России установку искусственного поясничного межпозвонкового диска из правостороннего доступа выполнил заведующий нейрохирургическим отделением, к.м.н. Сергей Сергеев.

Это радикальная операция с полным восстановлением функции позвоночника. Сложность операции состоит в переднем доступе к позвоночнику через живот с деликатным выделением крупнейших сосудов: аорты и полой вены. Не так много хирургов в мире владеют этой уникальной технологией. Операции обычно проводятся из левостороннего доступа, это значительно облегчает подход к позвонкам. Правосторонний доступ технически значительно сложнее, но при необходимости остается вариант привычного доступа слева для ревизионной операции или какого-либо другого вмешательства.

«Это радикальная операция, как установка мини-протеза по типу, допустим, замены коленных, тазобедренных суставов, — поясняет заведующий нейрохирургическим отделением №5 Самарской городской клинической больницы им. Пирогова, кандидат медицинских наук Сергей Сергеев. – То же — с искусственным диском, это на будущее — на всю оставшуюся жизнь. Но если вдруг возникнет воспаление, аллергическая реакция или, к примеру, в силу какой-либо травмы диск выпадет, хирургу будет значительно проще исправить ситуацию, чем если бы операция проводилась слева».

Делать такую операцию, подбираясь к проблемному месту справа, технически сложно. На подходе к позвонкам хирургу в этом случае приходится очень деликатно обходить аорту и полую вену. Действовать слева легче — сосуды не мешают, но повторная операция из-за рубца будет практически невозможна. Выполняя изначально более трудоёмкое вмешательство, врачи облегчают коллегам будущую работу с позвоночником пациента.

«Сначала просто спина болела, я предполагал, что произошло какое-то защемление, потом нога начала болеть, захромал, а когда боль стала невыносимой, пошел в больницу, — рассказал пациент Алексей Петрушин. – После обследования мне предложили заменить диск на искусственный, конечно, я согласился. После операции на следующий день встал, чувствую себя нормально», передает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО