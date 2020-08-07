Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавируса

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"Человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры. Если [он] страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться. Противопоказаний нет и для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют", - сказал он.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, завершились. Еще одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сейчас находится на стадии клинических исследований.Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября. 7 августа Минздрав РФ сообщил, что документы, необходимые для регистрации вакцины центра имени Н. Ф. Гамалеи, в данный момент находятся на экспертизе.Фото: Сергей Бобылев/ТАСС