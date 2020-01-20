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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

ВОЗ объявила об экстренном заседании из-за нового вируса в Китае

20 января 2020 23:21
105
Неизвестный ранее тип пневмонии недавно был зафиксирован уже и в густонаселённом Шанхае.
Всемирная организация здравоохранения заявила о созыве экстренного заседания в связи с новым вирусом, атаковавшим Китай, передает life.ru. Встреча комитета по чрезвычайным ситуациям пройдёт завтра. Об этом стало известно из официального аккаунта организации в "Твиттере".

— Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейрус созовёт в среду заседание чрезвычайного комитета по новому коронавирусу 2019-nCoV в соответствии с международными медико-санитарными нормами, — говорится в сообщении.

Вспышка заболевания, возбудителем которого стал неизвестный тип коронавируса, была зафиксирована в Китае 31 декабря. Врачи рассказали о симптомах нового типа пневмонии. Позже вирус добрался до Японии, а 20 января в Китае сообщили о третьей жертве пневмонии. В настоящее время заражено уже около 200 человек, десятки из них находятся в тяжёлом состоянии. Также первый случай заболевания новым коронавирусом был выявлен самом густонаселённом городе планеты — Шанхае. 


Фото из открытых источников
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Комментарии


Здравоохранение
20 января 2020  23:21
Неизвестный ранее тип пневмонии недавно был зафиксирован уже и в густонаселённом Шанхае.
ВОЗ объявила об экстренном заседании из-за нового вируса в Китае
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