ВОЗ объявила об экстренном заседании из-за нового вируса в Китае
20 января 2020 23:21
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— Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейрус созовёт в среду заседание чрезвычайного комитета по новому коронавирусу 2019-nCoV в соответствии с международными медико-санитарными нормами, — говорится в сообщении.
Вспышка заболевания, возбудителем которого стал неизвестный тип коронавируса, была зафиксирована в Китае 31 декабря. Врачи рассказали о симптомах нового типа пневмонии. Позже вирус добрался до Японии, а 20 января в Китае сообщили о третьей жертве пневмонии. В настоящее время заражено уже около 200 человек, десятки из них находятся в тяжёлом состоянии. Также первый случай заболевания новым коронавирусом был выявлен самом густонаселённом городе планеты — Шанхае.
Фото из открытых источников
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