В санаториях Самарской области создано почти 500 коек для долечивания и реабилитации пациентов 

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По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в санаториях региона уже подготовлено 485 коек для пациентов после лечения в инфекционных госпиталя, сообщает оперштаб. В программу реабилитации и долечивания включились санаторий "Можайский" Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, ОАО "Санаторий им. В.П. Чкалова", санаторий "Волга" санаторно-курортного комплекса "Приволжский" Министерства обороны РФ, медицинский реабилитационный центр "Сергиевские минеральные воды" ФМБА России.



Долечивание и реабилитация показаны пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, внебольничную пневмонию средней и тяжелой степени. Направление можно получить по решению лечащего врача в соответствии с показаниями.



Первых пациентов принял санаторий "Волга" - самарский филиал санаторно-курортного комплекса "Приволжский". Сегодня здесь проходят реабилитацию 62 пациента.



- Мы были рады откликнуться на просьбу губернатора региона Дмитрия Азарова об оказании помощи пациентам, переболевшим пневмонией, и развернуть на территории санатория "Волга" 120 коек для реабилитации пациентов, - рассказал начальник санаторно-курортного комплекса "Приволжский" Министерства обороны Российской Федерации Алексей Сухинин.



Для реабилитации пациентов в санатории подготовлено все необходимое: современное оборудование, медикаменты, высококвалифицированный персонал.



- Мы практикуем комплексный подход к организации долечивания пациентов, - отметил Алексей Сухинин. - Такой подход уже показал свою эффективность ранее в работе с военнослужащими, которые переболели внебольничной пневмонией, коронавирусной инфекцией. Он включает в себя и физиотерапевтические процедуры, медикаментозную терапию, лечебную физкультуру, и обязательно занятия с психологом. Пациенты попадают к нам по направлению лечащего врача стационара, где человек проходил лечение.



В клиническом санатории "Волга" работают опытные военные врачи: пульмонологи, терапевты, кардиологи, неврологи, физиотерапевты, психологи. Многие из врачей - кандидаты и доктора медицинских наук.

Заведующий терапевтическим отделением санатория кардиолог Максим Еремин подчеркнул, что задача врачей - улучшить качество жизни пациентов, помочь им восстановить двигательную и дыхательную активность, а также провести курс психотерапии: после перенесенных тяжелых заболеваний люди нуждаются в эмоциональной поддержке, положительном настрое на дальнейшую жизнь.