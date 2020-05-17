В регион поступила очередная партия средств индивидуальной защиты

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Для медработников области на государственный склад "Самарафармация" поступило 5000 костюмов и 17840 бахил.Напомним, в регионе создан запас средств индивидуальной защиты, при этом организованы дополнительные регулярные поставки. Так, 15 мая в область поступили 5 тысяч бахил, 1500 респираторов, 34 тысячи защитных костюмов.По нормативу запас СИЗ должен иметься как минимум на 2 недели, в области создан запас на 18 дней.Поставки осуществляются регулярно, больницы снабжаются по мере необходимости, передает пресс-служба оперштаба СО.