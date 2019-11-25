В реабилитационных центрах региона начали применять новые методики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
25 ноября 2019 17:58
86
В регионе работает 18 государственных учреждений, оказывающих комплексные реабилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам, в том числе: 11 – для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и 7 – для инвалидов старше 18 лет.
ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (г. Самара, ул. Чернореченская, д.36) — учреждение социального обслуживания, в котором курс реабилитации могут пройти дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, в том числе с психическими расстройствами и расстройствами поведения.
Ежегодно увеличивается количество родителей детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), обратившихся за помощью в учреждение: в 2017 году осмотрено 50 детей с аутизмом, из них 34 ребенка с установленной инвалидностью, в 2018 – 65 детей (из них 59 инвалидов), за первое полугодие 2019 – 42 ребенка (в том числе 31 с инвалидностью).
Дети с РАС социальные услуги получают в полустационарной форме, продолжительность курса от 15 до 90 дней. Первичный осмотр и решение вопросов по определению показаний, условий, периодичности и сроков предоставления курсовой реабилитации проводит реабилитационно-экспертная комиссия (РЭК) учреждения. На данный момент в реабилитационном центре проходят курс 65 детей.
Курсы комплексной реабилитации включают в себя: применение природных лечебных факторов, медикаментозное лечение, методы физической терапии, психологическую и педагогическую коррекцию, социально-бытовую адаптацию. Междисциплинарная команда специалистов индивидуально разрабатывает реабилитационный маршрут для каждого ребенка в соответствии со стандартным набором социальных услуг.
Социально-педагогические и социально-психологические услуги детям с расстройствами аутистического спектра в учреждении предоставляют такие специалисты, как педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования, педагог Монтессори, музыкальный руководитель, социальный педагог. В центре проводятся консультации, психолого-педагогическое обследование ребенка, индивидуальные и групповые коррекционные занятия.
В своей работе педагоги, помимо адаптированных программ, используют как классические, так и современные методики психоречевой реабилитации: метод прикладного анализа поведения (АВА-терапия), «Нумикон», нейропсихологию, методику Dir floortime и элементы сенсорной интеграции. В центре также функционируют сенсорная комната, кабинет Монтессори и комната социально-бытовой адаптации.
Работа с детьми с расстройствами аутистического спектра – особый раздел коррекционной педагогики и психологии. Специалисты центра используют новые технологии слухоречевой и нейросенсорной стимуляции.
Хорошо зарекомендовали себя тренажеры с биологической обратной связью, роботизированная механотерапия, методики развивающего ухода для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития Kinaesthetics.
Директор ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Оксана Щербицкая рассказывает: «С июля поэтапно, в рамках государственной программы «Доступная среда в Самарской области» закупалось современное оборудование для реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра. Это оборудование показало свою эффективность. Все дети, которые пришли на 90-дневный курс реабилитации в сентябре, уже оценили его работу. Если раньше родителям приходилось возить детей на реабилитацию в Москву или Санкт-Петербург, то теперь они совершенно бесплатно могут получить ее в нашем центре».
В работе с детьми с расстройством аутистического спектра и детским церебральным параличом в центре используют следующие методики и оборудование:
— Метод Tomatis®, который является естественным подходом к нейросенсорной стимуляции. Аудиопрограммы Tomatis® изменяют музыку и голос в реальном времени для привлечения внимания мозга и развития моторных, эмоциональных и когнитивных способностей ребенка. Tomatis® действует с помощью уникального портативного аппарата TalksUp®, обладающего множеством функций, в том числе электронным чередованием частот, что активирует процессы аккомодации со стороны органа слуха и стимуляцию активности мозга.
— Интерактивный метроном B-Trainer представляет собой интерактивную терапевтическую компьютерную программу, направленную на развитие расчета времени, чувства ритма, концентрации, планирования действий, развитие когнитивных функций, с использованием принципов нейропластичности мозга. Работа с детьми с нарушениями психоречевого развития осуществляется через сенсорную перчатку или сенсорную панель для ног. Во время сеанса ребенок слушает оригинальный ритмичный звуковой «рисунок» метронома, заложенный в программе, формирует глубинный ритм, тренирует слухомоторные координации для коррекции нарушений слоговой структуры слов. Занятия на метрономе показаны детям с задержкой психоречевого развития, расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, нарушениях ритмической организации речи, дислексии, дисграфии, нарушениях слоговой структуры слова.
— Роботизированная механотерапия — одно из новейших направлений восстановления двигательных функций ребенка с церебральным параличом и нарушениями движения другого генеза. Многофункциональные универсальные тренажеры (имитатор ходьбы «Имитрон», аппараты для разработки суставов «Ормед») используются при парезах, параличах нижних конечностей, ДЦП и других двигательных расстройствах у детей, а также после травм и заболеваний спинного и головного мозга, их основное действие направлено на восстановление объема движений за счет синхронного передвижения механических элементов.
— Реабилитационная перчатка «Аника» – инновационный тренажер с биологической обратной связью для восстановления мелкой моторики и координации движений. Перчатка используется при реабилитации пациентов с повреждениями головного и спинного мозга, при восстановлении моторики рук после перенесенных операций и травм. Занятия проводятся в легкой игровой форме, что позволяет поддерживать у пациента высокий уровень мотивации. Программное обеспечение позволяет получать объективные данные о производимых им действиях в реальном времени, адаптировать программу реабилитации в соответствии с возможностями конкретного ребенка, подобрав комплекс интерактивных упражнений для восстановления мелкой моторики и развития координации движений.
Мама 5-летней пациентки центра Светлана Баранова отмечает: «У моей дочки Алисы ДЦП. С рождения занимаемся реабилитацией. Сейчас проходим такой большой курс в 90 дней первый раз. Мне нравится, что в центре ребенок проходит сразу и лечение, и социальную адаптацию. После занятий на таких тренажерах я вижу практически сразу результат. У ребенка улучается осанка, походка, улучшается подвижность рук и ног. А главное — ребенок ходит на занятия с большой охотой», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
25 ноября 2019 17:58
Дети с РАС социальные услуги получают в полустационарной форме, продолжительность курса от 15 до 90 дней. Здравоохранение
86
25 ноября 2019 11:55
73% ошибок приходятся на городские больницы. Здравоохранение
193
25 ноября 2019 11:21Мобильные комплексы офтальмологов примут жителей Похвистнево
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 09.00 до 14.00 по предварительной записи. Здравоохранение
174
24 ноября 2019 14:15
Кроме того, их можно использовать как маски, а также компрессы для лечебного эффекта. Здравоохранение
382
22 ноября 2019 12:09
Их часто выписывают врачи в качестве «перестраховки». Здравоохранение
244
21 ноября 2019 22:40
«Меня не уволили, я сама написала заявление об уходе», - сообщила она. Здравоохранение
477
20 ноября 2019 19:17
В связи с новым порядком, утвержденным Минздравом России, возрастет стоимость наркологического освидетельствования для граждан. Здравоохранение
405
20 ноября 2019 12:57
Следующая состоится 23 ноября. Здравоохранение
245
19 ноября 2019 23:25
Закон подразумевает предоставление межбюджетных трансфертов территориальным фондам ОМС для денежных выплат за выявление рака в ходе диспансеризации и... Здравоохранение
363
19 ноября 2019 20:36
К нему присоединены «Тольяттинский СПИД-центр» и новый филиал, открывшийся в Сызрани. Здравоохранение
523
Современная медицина
24 октября 2019 21:25
Мягкие контактные линзы – это современный и безопасный способ коррекции зрения. Как правильно подобрать линзы, чтобы они выполняли свою функцию и не... Современная медицина
77
18 октября 2019 18:00Подготовка к лазерной эпиляции
Одна из задач современного человека, быть красивым. Не важно кто вы, мужчина или женщина, все сталкиваются с проблемой удаления нежелательных волос. Современная медицина
88
16 октября 2019 17:51МРТ клиника «Она» на Ветеранов, 56: цены и график работы
Пройти магнитно-резонансное сканирование в Санкт-Петербурге не представляет труда, так как в Северной столице ведут прием сотни диагностических центров.... Современная медицина
281
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
64
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14808
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14680
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
337
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
308
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
576
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
835
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
666
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
469
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
128
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
531
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1667
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2228
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1523
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1854
Мероприятия