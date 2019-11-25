В реабилитационных центрах региона начали применять новые методики работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья

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В Самарской области проживает более 10 000 детей-инвалидов. Среди патологических состояний, которые приводят к инвалидности детей, на первом месте находятся психические расстройства и расстройства поведения (25% от общего числа детей-инвалидов), в том числе расстройства аутистического спектра (РАС). Сегодня аутизмом страдает порядка 450 тысяч россиян. И эта цифра увеличивается с каждым годом.В регионе работает 18 государственных учреждений, оказывающих комплексные реабилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам, в том числе: 11 – для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и 7 – для инвалидов старше 18 лет.ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (г. Самара, ул. Чернореченская, д.36) — учреждение социального обслуживания, в котором курс реабилитации могут пройти дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, в том числе с психическими расстройствами и расстройствами поведения.Ежегодно увеличивается количество родителей детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), обратившихся за помощью в учреждение: в 2017 году осмотрено 50 детей с аутизмом, из них 34 ребенка с установленной инвалидностью, в 2018 – 65 детей (из них 59 инвалидов), за первое полугодие 2019 – 42 ребенка (в том числе 31 с инвалидностью).Дети с РАС социальные услуги получают в полустационарной форме, продолжительность курса от 15 до 90 дней. Первичный осмотр и решение вопросов по определению показаний, условий, периодичности и сроков предоставления курсовой реабилитации проводит реабилитационно-экспертная комиссия (РЭК) учреждения. На данный момент в реабилитационном центре проходят курс 65 детей.Курсы комплексной реабилитации включают в себя: применение природных лечебных факторов, медикаментозное лечение, методы физической терапии, психологическую и педагогическую коррекцию, социально-бытовую адаптацию. Междисциплинарная команда специалистов индивидуально разрабатывает реабилитационный маршрут для каждого ребенка в соответствии со стандартным набором социальных услуг.Социально-педагогические и социально-психологические услуги детям с расстройствами аутистического спектра в учреждении предоставляют такие специалисты, как педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог дополнительного образования, педагог Монтессори, музыкальный руководитель, социальный педагог. В центре проводятся консультации, психолого-педагогическое обследование ребенка, индивидуальные и групповые коррекционные занятия.В своей работе педагоги, помимо адаптированных программ, используют как классические, так и современные методики психоречевой реабилитации: метод прикладного анализа поведения (АВА-терапия), «Нумикон», нейропсихологию, методику Dir floortime и элементы сенсорной интеграции. В центре также функционируют сенсорная комната, кабинет Монтессори и комната социально-бытовой адаптации.Работа с детьми с расстройствами аутистического спектра – особый раздел коррекционной педагогики и психологии. Специалисты центра используют новые технологии слухоречевой и нейросенсорной стимуляции.Хорошо зарекомендовали себя тренажеры с биологической обратной связью, роботизированная механотерапия, методики развивающего ухода для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития Kinaesthetics.Директор ГБУ СО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Оксана Щербицкая рассказывает: «С июля поэтапно, в рамках государственной программы «Доступная среда в Самарской области» закупалось современное оборудование для реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического спектра. Это оборудование показало свою эффективность. Все дети, которые пришли на 90-дневный курс реабилитации в сентябре, уже оценили его работу. Если раньше родителям приходилось возить детей на реабилитацию в Москву или Санкт-Петербург, то теперь они совершенно бесплатно могут получить ее в нашем центре».В работе с детьми с расстройством аутистического спектра и детским церебральным параличом в центре используют следующие методики и оборудование:— Метод Tomatis®, который является естественным подходом к нейросенсорной стимуляции. Аудиопрограммы Tomatis® изменяют музыку и голос в реальном времени для привлечения внимания мозга и развития моторных, эмоциональных и когнитивных способностей ребенка. Tomatis® действует с помощью уникального портативного аппарата TalksUp®, обладающего множеством функций, в том числе электронным чередованием частот, что активирует процессы аккомодации со стороны органа слуха и стимуляцию активности мозга.— Интерактивный метроном B-Trainer представляет собой интерактивную терапевтическую компьютерную программу, направленную на развитие расчета времени, чувства ритма, концентрации, планирования действий, развитие когнитивных функций, с использованием принципов нейропластичности мозга. Работа с детьми с нарушениями психоречевого развития осуществляется через сенсорную перчатку или сенсорную панель для ног. Во время сеанса ребенок слушает оригинальный ритмичный звуковой «рисунок» метронома, заложенный в программе, формирует глубинный ритм, тренирует слухомоторные координации для коррекции нарушений слоговой структуры слов. Занятия на метрономе показаны детям с задержкой психоречевого развития, расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью, нарушениях ритмической организации речи, дислексии, дисграфии, нарушениях слоговой структуры слова.— Роботизированная механотерапия — одно из новейших направлений восстановления двигательных функций ребенка с церебральным параличом и нарушениями движения другого генеза. Многофункциональные универсальные тренажеры (имитатор ходьбы «Имитрон», аппараты для разработки суставов «Ормед») используются при парезах, параличах нижних конечностей, ДЦП и других двигательных расстройствах у детей, а также после травм и заболеваний спинного и головного мозга, их основное действие направлено на восстановление объема движений за счет синхронного передвижения механических элементов.— Реабилитационная перчатка «Аника» – инновационный тренажер с биологической обратной связью для восстановления мелкой моторики и координации движений. Перчатка используется при реабилитации пациентов с повреждениями головного и спинного мозга, при восстановлении моторики рук после перенесенных операций и травм. Занятия проводятся в легкой игровой форме, что позволяет поддерживать у пациента высокий уровень мотивации. Программное обеспечение позволяет получать объективные данные о производимых им действиях в реальном времени, адаптировать программу реабилитации в соответствии с возможностями конкретного ребенка, подобрав комплекс интерактивных упражнений для восстановления мелкой моторики и развития координации движений.Мама 5-летней пациентки центра Светлана Баранова отмечает: «У моей дочки Алисы ДЦП. С рождения занимаемся реабилитацией. Сейчас проходим такой большой курс в 90 дней первый раз. Мне нравится, что в центре ребенок проходит сразу и лечение, и социальную адаптацию. После занятий на таких тренажерах я вижу практически сразу результат. У ребенка улучается осанка, походка, улучшается подвижность рук и ног. А главное — ребенок ходит на занятия с большой охотой», передает пресс-служба облправительства.