В рамках нацпроекта в самарскую детскую поликлинику поступило новое оборудование 

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В педиатрическое отделение Самарской медико-санитарной части №2 в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступило новое оборудование – 2 аппарата УЗИ – портативный и передвижной, электрокардиограф и авторефрактометр.

Развитие детской медицины — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта в этом году 39 учреждений Самарской области, оказывающих медицинскую помощь детям, получат 89 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжёлое: 2 компьютерных томографа, 10 рентгенов, 20 аппаратов УЗИ.

В развитии системы здравоохранения, в том числе – стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. «Конечно, огромную роль в этом играет национальный проект «Здравоохранение», который по социальным вопросам жители считают сегодня наиболее важным для нашей страны. Национальный проект, который инициировал Владимир Путин, конечно, позволил создать определенный задел системе здравоохранения, даже за этот короткий срок реализации нацпроектов», - подчеркнул глава региона в прямом эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия 24 – Самара».

Новое оборудование, поступившее в детскую поликлинику, поможет улучшить диагностику и лечение, сохранить жизнь и здоровье маленьких пациентов, улучшить качество их жизни.

«С появлением современного оборудования – авторефрактометра - наша работа стала более эффективной, - отметила врач-офтальмолог МСЧ № 2 Лариса Попкова. - Дети – особые пациенты. Кто-то не знает картинок, кто-то буквы еще не выучил. Данный прибор позволяет выявить остроту зрения и астигматизм независимо от уровня подготовки ребенка. Аппарат работает быстро, и у нас на осмотр пациентов уходит значительно меньше времени, в течение дня принимаем 25-30 ребятишек».

Простой в использовании, но очень точный прибор сразу выдает распечатку параметров зрения, и в дальнейшем врач может сравнить данные, увидеть, как изменилось зрение ребенка со дня предыдущего визита. То есть можно наблюдать за остротой зрения ребенка в динамике.

Недавно детское отделение МСЧ №2 получило современный электрокардиограф. «И мы его много и успешно используем, - пояснила врач-детский кардиолог Наталья Дадурова. – Аппарат адаптирован для приема детей, хорошо держится на маленьких ручках и ножках, а одноразовые электроды можно надежно закрепить на грудной клетке малыша. Дети до года ведут себя беспокойно, и раньше нам приходилось выполнять электрокардиограмму поэтапно. Сейчас мы быстро закрепляем электроды и аппарат сразу выдает результат изменения параметров сердца маленького человека».

В детском поликлиническом отделении медсанчасти обслуживается более 15 тысяч жителей Промышленного района от рождения до 18 лет, работает около 100 сотрудников. Заведующая педиатрическим отделением МСЧ №2 Ирина Алешина рассказывает, что специалисты отделения и родители очень довольны новым оборудованием: «Благодаря нацпроекту мы получили в течение последнего года 2 аппарата УЗИ, портативный и передвижной, которые очень нужны для диагностических исследований детей, а также электрокардиограф и авторефрактометр. Мы можем принять больше пациентов, а некоторые обследования проводить на дому маломобильным детям, чтобы не возить их во взрослые отделения. И соответственно, сократились очереди на обследования, что тоже немаловажно. Мы ждали и были готовы к поступлению этого оборудования, которое значительно повысило качество обследования».