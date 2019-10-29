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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В районные и городские больницы губернии поступает новое оборудование

29 октября 2019 18:07
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Сегодня состоялся рабочий визит заместителя министра здравоохранения Самарской области Мергена Бадма-Гаряева в Кинель-Черкасский район и Отрадный.
Сегодня состоялся рабочий визит заместителя министра здравоохранения Самарской области Мергена Бадма-Гаряева и председателя комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Самарской области Галины Гусаровой в Кинель-Черкасский район и Отрадный.

Цель визита – контроль работы нового и отремонтированного оборудования.

В Кинель-Черкасскую больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступило рентген оборудование. Для размещения цифрового рентген-аппарата отремонтировали помещение. Теперь юные жители района проходят обследования в комфортных условиях и на новом оборудовании.

«Оборудование поступило в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — отметил заместитель министра Мерген Бадма-Гаряев. — Оснащаем детские поликлинические отделения тяжёлым оборудованием. Стоит отметить, что Кинель-Черкасская больница одна из первых отремонтировала помещение под его размещение. Аппарат работает уже вторую неделю. Благодаря современному оборудованию снижена дозовая нагрузка детям, уменьшилось время ожидания исследования и время самого исследования, разграничились потоки пациентов — взрослые и дети обследуются в разных рентгенологических кабинетах, улучшилось качество рентгенограмм».

Более 150 детей уже прошли обследование на новом аппарате.

В рамках визита Галина Гусарова отметила работу муниципальных властей: «Очень радует, что глава района Сергей Радько уделяет большое внимание медицинским работникам и выделяет им служебное жилье».

Представитель Общественной палаты Самарской области пожелала всем жителям крепкого здоровья и призвала активнее проходить диспансеризацию.

Также Мерген Бадма-Гаряев и Галина Гусарова совместно с главой района Сергеем Радько ознакомились с работой отделения лучевой диагностики, приемного отделения, поликлиники, аптечных пунктов. Специалисты пообщались с пациентами и встретились с коллективом ЦРБ, ответили на вопросы медицинских работников и жителей района.

Кроме того, специалисты посетили Отрадненскую ЦГБ, в которой после продолжительного простоя заработал компьютерный томограф.

В августе проведен ремонт, заменена рентгеновская трубка. Теперь пациентам, которым необходимо исследование на компьютерном томографе, не нужно будет выезжать за пределы города. Они смогут обследоваться, не выезжая в областной центр. С момента ремонта оборудования обследовано более 300 человек.

«Проконтролировали работу томографа после ремонта, — рассказал Мерген Бадма-Гаряев. — По поручению главы региона Дмитрия Игоревича Азарова министерство реализовало программу запуска оборудования, которое долгое время простаивало. В этом году отремонтировали 6 компьютерных томографов. Компьютерный томограф в Отрадненской больнице не работал 2,5 года. С запуском аппарата обеспечили доступность этого вида исследования для жителей города и близлежащих территорий», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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29 октября 2019  18:07
Сегодня состоялся рабочий визит заместителя министра здравоохранения Самарской области Мергена Бадма-Гаряева в Кинель-Черкасский район и Отрадный.
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