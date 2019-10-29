В районные и городские больницы губернии поступает новое оборудование

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Цель визита – контроль работы нового и отремонтированного оборудования.В Кинель-Черкасскую больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступило рентген оборудование. Для размещения цифрового рентген-аппарата отремонтировали помещение. Теперь юные жители района проходят обследования в комфортных условиях и на новом оборудовании.«Оборудование поступило в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, — отметил заместитель министра Мерген Бадма-Гаряев. — Оснащаем детские поликлинические отделения тяжёлым оборудованием. Стоит отметить, что Кинель-Черкасская больница одна из первых отремонтировала помещение под его размещение. Аппарат работает уже вторую неделю. Благодаря современному оборудованию снижена дозовая нагрузка детям, уменьшилось время ожидания исследования и время самого исследования, разграничились потоки пациентов — взрослые и дети обследуются в разных рентгенологических кабинетах, улучшилось качество рентгенограмм».Более 150 детей уже прошли обследование на новом аппарате.В рамках визита Галина Гусарова отметила работу муниципальных властей: «Очень радует, что глава района Сергей Радько уделяет большое внимание медицинским работникам и выделяет им служебное жилье».Представитель Общественной палаты Самарской области пожелала всем жителям крепкого здоровья и призвала активнее проходить диспансеризацию.Также Мерген Бадма-Гаряев и Галина Гусарова совместно с главой района Сергеем Радько ознакомились с работой отделения лучевой диагностики, приемного отделения, поликлиники, аптечных пунктов. Специалисты пообщались с пациентами и встретились с коллективом ЦРБ, ответили на вопросы медицинских работников и жителей района.Кроме того, специалисты посетили Отрадненскую ЦГБ, в которой после продолжительного простоя заработал компьютерный томограф.В августе проведен ремонт, заменена рентгеновская трубка. Теперь пациентам, которым необходимо исследование на компьютерном томографе, не нужно будет выезжать за пределы города. Они смогут обследоваться, не выезжая в областной центр. С момента ремонта оборудования обследовано более 300 человек.«Проконтролировали работу томографа после ремонта, — рассказал Мерген Бадма-Гаряев. — По поручению главы региона Дмитрия Игоревича Азарова министерство реализовало программу запуска оборудования, которое долгое время простаивало. В этом году отремонтировали 6 компьютерных томографов. Компьютерный томограф в Отрадненской больнице не работал 2,5 года. С запуском аппарата обеспечили доступность этого вида исследования для жителей города и близлежащих территорий», передает пресс-служба облправительства.