Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 2 августа, 18:56
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/08:
USD 63.83
0.41
EUR 70.47
-0.27
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В онкологический диспансер поступила первая партия оборудования по нацпроекту «Здравоохранение»

2 августа 2019 17:34
67
На очереди оборудование, направленное в том числе на переоснащение Самарского клинического онкологического диспансера и онкологической службы города Тольятти.
Ежедневно в эндоскопическом отделении Самарского областного клинического онкологического диспансера обследуются от 80 до 100 пациентов. На днях сюда поступило новое оборудование экспертного класса, которое позволяет сократить сроки ожидания пациентами необходимых обследований и значительно улучшить качество диагностических и лечебных процедур.

Заведующая эндоскопическим отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный эндоскопист
министерства здравоохранения Самарской области Ирина Круглова подчеркнула, что в нашем регионе колоректальный рак и рак желудка на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции, поток пациентов с подозрением на данную патологию высок по всему региону. В большинстве случаев злокачественным новообразованиям предшествуют доброкачественные опухоли, и именно их диагностика на ранней стадии является первоочередной задачей специалистов.

«Мы рады, что появился национальный проект «Здравоохранение», - отметила Ирина Круглова. - Он оправдал наши надежды, и мы получили достаточное количество колоноскопов, эндоскопов, причем в Самарскую область это оборудование поступило раньше, чем в другие регионы страны. Видеоколоноскоп позволяет с высокой четкостью осматривать толстую кишку на всем ее протяжении и выявлять даже самые мелкие (3-4 мм) новообразования, которые могут быть предшественниками колоректального рака, а современная техника позволяет быстро удалить эти образования с помощью малоинвазивных технологий, чтобы избежать запущенных случаев рака».

Поставка нового оборудования, закупленного за счет средств федерального бюджета в рамках Национального проекта «Здравоохранение», только началась, отметил главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов. На очереди оборудование, направленное в том числе на переоснащение Самарского клинического онкологического диспансера и онкологической службы города Тольятти, которая расположена на базе Тольяттинской городской клинической больницы №5.

«И это только один из этапов, направленный на реализацию программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, - рассказал Андрей Евгеньевич. –
Но, подчеркну, это очень важный этап, так как современное оборудование направлено на раннее выявление онкологических заболеваний и в перспективе на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения. В рамках этой программы также запланированы и открытие в этом году первого центра амбулаторной онкологической помощи с оснащением за счет средств регионального бюджета. Пройдет также подготовка кадров для работы как в амбулаторных онкологических центрах, так и в специализированных учреждениях», передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
2 августа 2019  17:34
На очереди оборудование, направленное в том числе на переоснащение Самарского клинического онкологического диспансера и онкологической службы города Тольятти.
В онкологический диспансер поступила первая партия оборудования по нацпроекту «Здравоохранение»
На очереди оборудование, направленное в том числе на переоснащение Самарского клинического онкологического диспансера и онкологической службы города... Здравоохранение
67
2 августа 2019  11:11
В Самарской области возник дефицит донорской крови
В Самарской области возник дефицит донорской крови
Сотрудники кинули клич в социальных сетях. Здравоохранение
164
1 августа 2019  18:53
Новые технологии помогут уйти из зоны риска инфаркта и инсульта.
В отделении сосудистой хирургии больницы им. В.Д. Середавина делают уникальные операции
Новые технологии помогут уйти из зоны риска инфаркта и инсульта.  Здравоохранение
296
1 августа 2019  17:54
Во время реабилитации человек видит себя от первого лица в вертикальном положении. Он самостоятельно "ходит" по открытому пространству, слышит и ощущает свои шаги.
В больнице Пирогова пациенты проходят реабилитацию с помощью виртуальной реальности
Во время реабилитации человек видит себя от первого лица в вертикальном положении. Он самостоятельно "ходит" по открытому пространству, слышит и ощущает... Здравоохранение
305
31 июля 2019  16:31
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем улучшении качества жизни ребят, живущих в ДДИ, а также подготовили рекомендации по этому вопросу.
Директор ЦЛП "Особое детство" и самарские чиновники посетили пансионаты для детей-инвалидов в Самаре и области
Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем улучшении качества жизни ребят, живущих в ДДИ, а также подготовили рекомендации по этому вопросу.  Здравоохранение
425
30 июля 2019  14:04
Онкодозор посетит Ставропольскую ЦРБ Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах.
Онкодозор посетит Ставропольскую ЦРБ
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
344
30 июля 2019  12:58
Самарцы волнуются о своем здоровье в путешествиях
Самарцы волнуются о своем здоровье в путешествиях
О своих перелётах чаще других заботятся путешественники из Кировска и Владивостока. Здравоохранение
413
29 июля 2019  16:24
Первыми посетителями выездного процедурного кабинета стали «серебряные волонтёры».
Почти 90 человек узнали свой ВИЧ-статус за два часа работы мобильной лаборатории СПИД-центра на форуме «IВолга»
Первыми посетителями выездного процедурного кабинета стали «серебряные волонтёры».  Здравоохранение
664
29 июля 2019  14:11
Руководитель ведомства рассказал участникам о том, как идет реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории нашего региона.
Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал на молодежном форуме «iВолга 2.0»
Руководитель ведомства рассказал участникам о том, как идет реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории нашего региона.   Здравоохранение
402
28 июля 2019  13:03
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
Время прибытия на вызов бригад скорой медицинской помощи — не более 20 минут. Здравоохранение
709
Весь список
Современная медицина
29 июля 2019  12:12
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
Анализ кала в клинике Медикал Он Груп
 Стандартный анализ кала, или копрограмма, — это исследование его физических, химических и микроскопических характеристик, которое позволяет выявить... Современная медицина
53
6 июля 2019  18:55
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
Кондрашов Станислав Дмитриевич о ежедневном уходе за кожей
 Как правильно ухаживать за кожей рассказал Кондрашов Станислав Дмитриевич. Советы по улучшению состояния кожи лица дал Станислав Дмитриевич Кондрашов. Современная медицина
136
13 июня 2019  14:53
Профилактика рака поджелудочной железы: основные правила
 Опухоли толстого кишечника и поджелудочной железы - патологии, наиболее чаще поражающие пищеварительную систему.  Современная медицина
307
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14125
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14136
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14285
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
310
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
547
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
396
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
532
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
472
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
364
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
455
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
774
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
799
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
700
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
916
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
912
Весь список

Мероприятия
Приключенческо-познавательный тур для любителей красивых видов и незабываемых впечатлений
Уникальная фотовыставка «Волга от истока до устья – с высоты птичьего полёта» переезжает в Тольятти
В Самаре состоится благотворительный забег «Достигая цели!»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные