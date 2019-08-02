В онкологический диспансер поступила первая партия оборудования по нацпроекту «Здравоохранение»
2 августа 2019 17:34
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Заведующая эндоскопическим отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера, главный внештатный эндоскопист
министерства здравоохранения Самарской области Ирина Круглова подчеркнула, что в нашем регионе колоректальный рак и рак желудка на протяжении многих лет занимают лидирующие позиции, поток пациентов с подозрением на данную патологию высок по всему региону. В большинстве случаев злокачественным новообразованиям предшествуют доброкачественные опухоли, и именно их диагностика на ранней стадии является первоочередной задачей специалистов.
«Мы рады, что появился национальный проект «Здравоохранение», - отметила Ирина Круглова. - Он оправдал наши надежды, и мы получили достаточное количество колоноскопов, эндоскопов, причем в Самарскую область это оборудование поступило раньше, чем в другие регионы страны. Видеоколоноскоп позволяет с высокой четкостью осматривать толстую кишку на всем ее протяжении и выявлять даже самые мелкие (3-4 мм) новообразования, которые могут быть предшественниками колоректального рака, а современная техника позволяет быстро удалить эти образования с помощью малоинвазивных технологий, чтобы избежать запущенных случаев рака».
Поставка нового оборудования, закупленного за счет средств федерального бюджета в рамках Национального проекта «Здравоохранение», только началась, отметил главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов. На очереди оборудование, направленное в том числе на переоснащение Самарского клинического онкологического диспансера и онкологической службы города Тольятти, которая расположена на базе Тольяттинской городской клинической больницы №5.
«И это только один из этапов, направленный на реализацию программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, - рассказал Андрей Евгеньевич. –
Но, подчеркну, это очень важный этап, так как современное оборудование направлено на раннее выявление онкологических заболеваний и в перспективе на снижение смертности и увеличение продолжительности жизни населения. В рамках этой программы также запланированы и открытие в этом году первого центра амбулаторной онкологической помощи с оснащением за счет средств регионального бюджета. Пройдет также подготовка кадров для работы как в амбулаторных онкологических центрах, так и в специализированных учреждениях», передает пресс-служба облправительства.
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