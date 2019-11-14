В областном кардиодиспансере впервые появился новый компьютерный томограф
14 ноября 2019 16:09
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В мероприятии приняли участие сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский и члены Общественной палаты.
Представители общественности проконтролировали работу нового оборудования, поставленного в областной кардиодиспансер в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В целях улучшения качества оказания медицинской помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова установлен компьютерный рентгеновский томограф Revolution EVO. Ранее такого оборудования в кардиодиспансере не было.
«Жители Самарской области могут быть уверены, что за их здоровьем следят не только высокопрофессиональные врачи, но и им смогут помочь на самом современном оборудовании 21 века, - подчеркнул Павел Покровский. - Во многие леченые учреждения региона в рамках нацпроекта поступает новейшее оборудование. Мы в обязательном порядке смотрим за исполнением контрактов, за их сроками и за качеством исполнения. Отметим, что сейчас все идет по графику, но мы продолжим контролировать этот процесс. Для самарского здравоохранения появление такого аппарата как новый компьютерный томограф в кардиодиспансере является прорывом. Обязательно ознакомимся с графиком работы оборудования, чтобы понять эффективность его использования во благо жителей Самарской области».
За 2 смены работы на оборудовании будет проводиться порядка 40 исследований в день.
«Мы планируем развить все новые кардиологические исследования с применением компьютерного томографа, - рассказала врач-рентгенолог, заведующий кабинетом компьютерной томографии Екатерина Сухинина. - Новое оборудование поможет специалистам планировать хирургические вмешательства, динамически наблюдать пролеченных пациентов, диагностировать осложнения».
Напомним, одним из важных направлений нацпроекта является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Региональным проектом предусмотрено переоснащение и дооснащение также 2-х первичных сосудистых отделений в Тольятти. Также в Сызрани на базе ЦГБ при участии Дорожной клинической больницы будет организован ЧКВ-центр, который планируется оснастить ангиографом.
«Благодаря новым технологиям, оборудованию, выстроенной маршрутизации, но прежде всего работе медицинских работников, которых я благодарю, нам удалось за 10 месяцев спасти практически 1500 жизней по сравнению с 2018 годом. Это беспрецедентный уровень снижения смертности, - рассказал Михаил Ратманов. - Сегодня мы проконтролировали работу уникального оборудования, поставленного в рамках нацпроекта, который стартовал по инициативе президента Владимира Владимировича Путина. У нас было поручение главы региона Дмитрия Игоревича Азарова - добиться высокого уровня самарской медицины, переоснастить больницы. С целью чтобы медицина стала конкурентоспособной и мы смогли спасти большое количество наших граждан. Компьютерный томограф впервые появился в кардиодиспансере, ранее пациенты были вынуждены ездить в другие клиники, в том числе и частные. Сегодня новый томограф работает для жителей региона. Уверен, наши высококвалифицированные специалисты на новом оборудовании будут более четко ставить диагнозы и это приведет к спасению жизней».
После специалисты обсудили вопросы реализации национального проекта «Здравоохранение» по направлению «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и лекарственного обеспечения льготной категории граждан, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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Комментарии
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