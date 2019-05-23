В микрорайоне «Крутые ключи» пройдет акция по ранней диагностике меланомы кожи
23 мая 2019 14:17
57
ул. Маршала Устинова, д.10, 3 подъезд пройдет акция по ранней диагностике злокачественной меланомы кожи. В программе: 10.00 – 13.00 – консультативный прием врачами – онкологами, 13.00 - 13.30 – мастер-класс по обучению приемам самообследования для всех
желающих.
Если у вас возникли вопросы о состоянии пигментных образований, родинок на коже, приглашаем на бесплатную консультацию к врачам онкологам –дерматологам и мастер-класс по приемам самообследования. Прием проведут: к.м.н., старший научный сотрудник НИМЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Игорь Синельников, а также врачи-онкологи самарского онкодиспансера Анастасия Письменная и Мария Байчорова.
Предварительная запись на прием обязательна!
Записаться можно с 8.00 до 19.00 ежедневно до 24 мая в регистратуре поликлинического отделения ГП№1в микрорайоне «Крутые Ключи» по
адресу: г. Самара, ул. Маршала Устинова, д.10, 3 подъезд, а также по телефонам: 8-846-254-80-15 и 8-919-815-91-53, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
23 мая 2019 14:17
Если у вас возникли вопросы о состоянии пигментных образований, родинок на коже, приглашаем на бесплатную консультацию к врачам онкологам –дерматологам и... Здравоохранение
57
23 мая 2019 13:56
Частные медорганизации тоже будут со временем подключат к единой системе. Здравоохранение
65
22 мая 2019 21:33
В выставочной части форума участвует Самарский государственный медицинский университет совместно с ООО "Робософт", входящей в состав группы компаний НПО... Здравоохранение
289
22 мая 2019 14:41
Благодаря участникам акции банк крови пополнился более чем на 21 литр. Здравоохранение
281
21 мая 2019 13:20
В мероприятии примут участие волонтеры-медики, учащиеся Тольяттинского медицинского колледжа. Здравоохранение
175
21 мая 2019 10:25
Также прошла акция по экспресс-тестированию на ВИЧ. Здравоохранение
1224
20 мая 2019 12:51
Для жителей села в помещении ФАПа будет организован профилактический осмотр врачами. Здравоохранение
1307
20 мая 2019 09:48
Россияне чаще всего страдают от аллергии на растения. Здравоохранение
1229
18 мая 2019 11:12
Сыр в рационе также позитивно сказался на низком артериальном давлении. Здравоохранение
1911
17 мая 2019 11:48
При этом важен регион, в котором планируется загорать. Здравоохранение
1308
Современная медицина
13 мая 2019 18:49Кодирование от алкоголизма - эффективно и надежно
Алкозависимость - это настоящая болезнь, от которой самостоятельно весьма непросто избавиться. Современная медицина
75
18 апреля 2019 10:01Отбеливание зубов. Процедура от профессионалов
Здоровые зубы не всегда бывают достаточно белого цвета. Часто их оттенок отличается от идеалов белизны. Современная медицина
93
12 апреля 2019 21:35
Для восстановления зуба с сохранением в полном объеме всех его особенностей анатомического характера, успешно используется художественная реставрация... Современная медицина
117
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
1266
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
1358
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
1594
Видео
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
473
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
425
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
14544
11 мая 2019 12:38
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли. В мире
564
10 мая 2019 11:31
Участники спели военные песни. Новости Тольятти
610
6 мая 2019 11:35
Инцидент произошел в норвежском море. В мире
1396
Фоторепортажи
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
400
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
506
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
463
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
886
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
809
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
747
Мероприятия