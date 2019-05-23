В микрорайоне «Крутые ключи» пройдет акция по ранней диагностике меланомы кожи

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25 мая в 10.00 в поликлиническом отделении Самарской городской поликлиники №1 в микрорайоне «Крутые Ключи» по адресу: г. Самара,ул. Маршала Устинова, д.10, 3 подъезд пройдет акция по ранней диагностике злокачественной меланомы кожи. В программе: 10.00 – 13.00 – консультативный прием врачами – онкологами, 13.00 - 13.30 – мастер-класс по обучению приемам самообследования для всехжелающих.Если у вас возникли вопросы о состоянии пигментных образований, родинок на коже, приглашаем на бесплатную консультацию к врачам онкологам –дерматологам и мастер-класс по приемам самообследования. Прием проведут: к.м.н., старший научный сотрудник НИМЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Игорь Синельников, а также врачи-онкологи самарского онкодиспансера Анастасия Письменная и Мария Байчорова.Предварительная запись на прием обязательна!Записаться можно с 8.00 до 19.00 ежедневно до 24 мая в регистратуре поликлинического отделения ГП№1в микрорайоне «Крутые Ключи» поадресу: г. Самара, ул. Маршала Устинова, д.10, 3 подъезд, а также по телефонам: 8-846-254-80-15 и 8-919-815-91-53, передает пресс-служба облправительства.