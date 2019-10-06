v фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями в казани

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9 октября, в канун празднования Всемирного дня охраны психического здоровья, более 300 медицинских и немедицинских специалистов, представителей НКО, СМИ, органов государственной власти 14 субъектов Приволжского федерального округа соберутся в Казани на площадке V Фестиваля реабилитационных программ «Другие?», чтобы обменяться опытом по вопросам улучшения качества здоровья и жизни людей с психическими особенностями.V Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» направлен на развитие системы негосударственных реабилитационных услуг, а также общественно-ориентированной психиатрической помощи и социальной защиты в Приволжском федеральном округе (ПФО).При участии региональных государственных органов здравоохранения и социальной защиты, а также общественных палат Республики Татарстан, Кировской области, Нижегородской области, Республики Башкортостан, Саратовской области, Удмуртской Республики, Пензенской области, Пермского края, Республики Мордовия, Чувашской Республики, Республики Марий-Эл, Самарской и Ульяновской области в преддверии фестиваля были проведены круглые столы и рабочие встречи, направленные на привлечение внимания к вопросам сохранения психического здоровья и дестигматизации людей, страдающих психическими заболеваниями, которые широко освещались региональными СМИ. В ходе обсуждений были выявлены актуальные проблемы, влияющие на качество работы служб охраны психического здоровья, включая отсутствие единых подходов к оценке эффективности психосоциальной реабилитации, что является важным компонентом при решении вопросов улучшения здоровья и качества жизни людей с психическими особенностями. В связи с этим, проведено социологическое исследование состояния рынка государственных и негосударственных услуг ПФО в рамках научного исследования по разработке методического инструментария и критериев для оценки эффективности психосоциальной реабилитации, которое выполняется представителями научной, практической и общественной психиатрии при поддержке Союза охраны психического здоровья.По результатам полевого исследования государственных и негосударственных услуг в сфере психосоциальной реабилитации подготовлен электронный каталог организаций ПФО, оказывающих помощь людям с психическими особенностями, для пользователей психиатрических услуг. Это 773 организации различных организационно-правовых форм, работающих в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, из которых 179 НКО. Также подготовлена книга с описанием успешных практик в сфере психосоциальной реабилитации ПФО.В рамках проекта «Арт-экспедиция», реализованного общественной организацией «Аутсайдервиль» при поддержке Союза охраны психического здоровья, было проведено исследование арт-терапевтических практик и творческих ресурсов людей с психическими особенностями, включая самодеятельных художников (представителей искусства аутсайдеров) в ПФО. По результатам арт-экспедиции была собрана коллекция художественных произведений 65 авторов из 22 организаций ПФО, которая будет представлена на выставке «Другие измерения» с 9 по 24 октября в Казани в рамках V Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» на площадках Выставочного центра «Казанская ярмарка» и резиденции креативных индустрий «Штаб».Основными мероприятиями Фестиваля станут: форум «Оценка эффективности психосоциальной реабилитации в ПФО» (ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница №1 им.П.П.Кащенко, РБОО «Семья и психическое здоровье» представят результаты социологического исследования состояния системы психосоциальной реабилитации в ПФО); круглый стол «Развитие психосоциальной реабилитации в системе психиатрической помощи: стационар, внебольничная сеть, общество» (Российское общество психиатров при участии главных психиатров ПФО); конференция «Арт-терапия и социокультурная реабилитация на службе психического здоровья» (Российская арт-терапевтическая ассоциация); семинар «Школа родительского мастерства Андрея Афонина» (для психологов, работающих с родителями детей с особенностями); семинар «Система непрерывного профессионального сопровождения людей с РАС и другими нарушениями в ментальной сфере» (Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир»); пленарное заседание «Психосоциальная реабилитация в ПФО» (презентация лучших государственных и негосударственных реабилитационных практик ПФО); мастер-классы по музыкальной, танце-двигательной и театральной терапии; ярмарка ремесел, изобразительного искусства и инклюзивного творчества «Мир особых мастеров»; выставка картин художников-аутсайдеров ПФО «Другое измерение».По итогам работы фестиваля будет опубликована резолюция, в которой отражены рекомендации по улучшению качества здоровья и жизни людей с психическими особенностями.V Фестиваль реабилитационных программ «Другие?» реализуется Союзом охраны психического здоровья при сотрудничестве с Российским обществом психиатров, Институтом исследования проблем психического здоровья Казанского государственного медицинского университета при поддержке Минздрава России, Минтруда России, Минпросвещения России, Комитета Совета Федерации по социальной политике в рамках деловой программы 24-й Международной специализированной выставки «Индустрия здоровья. Казань».