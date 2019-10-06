Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье, 6 октября, 16:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 06/10:
USD 65.03
-0.1
EUR 71.35
0.05
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

V фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями в казани

6 октября 2019 13:51
107
v фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями в казани
9 октября, в канун празднования Всемирного дня охраны психического здоровья, более 300 медицинских и немедицинских специалистов, представителей НКО, СМИ, органов государственной власти 14 субъектов Приволжского федерального округа соберутся в Казани на площадке V Фестиваля реабилитационных программ «Другие?», чтобы обменяться опытом по вопросам улучшения качества здоровья и жизни людей с психическими особенностями.

V Фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» направлен на развитие системы негосударственных реабилитационных услуг, а также общественно-ориентированной психиатрической помощи и социальной защиты в Приволжском федеральном округе (ПФО).

При участии региональных государственных органов здравоохранения и социальной защиты, а также общественных палат Республики Татарстан, Кировской области, Нижегородской области, Республики Башкортостан, Саратовской области, Удмуртской Республики, Пензенской области, Пермского края, Республики Мордовия, Чувашской Республики, Республики Марий-Эл, Самарской и Ульяновской области в преддверии фестиваля были проведены круглые столы и рабочие встречи, направленные на привлечение внимания к вопросам сохранения психического здоровья и дестигматизации людей, страдающих психическими заболеваниями, которые широко освещались региональными СМИ. В ходе обсуждений были выявлены актуальные проблемы, влияющие на качество работы служб охраны психического здоровья, включая отсутствие единых подходов к оценке эффективности психосоциальной реабилитации, что является важным компонентом при решении вопросов улучшения здоровья и качества жизни людей с психическими особенностями. В связи с этим, проведено социологическое исследование состояния рынка государственных и негосударственных услуг ПФО в рамках научного исследования по разработке методического инструментария и критериев для оценки эффективности психосоциальной реабилитации, которое выполняется представителями научной, практической и общественной психиатрии при поддержке Союза охраны психического здоровья.

По результатам полевого исследования государственных и негосударственных услуг в сфере психосоциальной реабилитации подготовлен электронный каталог организаций ПФО, оказывающих помощь людям с психическими особенностями, для пользователей психиатрических услуг. Это 773 организации различных организационно-правовых форм, работающих в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, из которых 179 НКО. Также подготовлена книга с описанием успешных практик в сфере психосоциальной реабилитации ПФО.

В рамках проекта «Арт-экспедиция», реализованного общественной организацией «Аутсайдервиль» при поддержке Союза охраны психического здоровья, было проведено исследование арт-терапевтических практик и творческих ресурсов людей с психическими особенностями, включая самодеятельных художников (представителей искусства аутсайдеров) в ПФО. По результатам арт-экспедиции была собрана коллекция художественных произведений 65 авторов из 22 организаций ПФО, которая будет представлена на выставке «Другие измерения» с 9 по 24 октября в Казани в рамках V Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «Другие?» на площадках Выставочного центра «Казанская ярмарка» и резиденции креативных индустрий «Штаб».

Основными мероприятиями Фестиваля станут: форум «Оценка эффективности психосоциальной реабилитации в ПФО» (ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница №1 им.П.П.Кащенко, РБОО «Семья и психическое здоровье» представят результаты социологического исследования состояния системы психосоциальной реабилитации в ПФО); круглый стол «Развитие психосоциальной реабилитации в системе психиатрической помощи: стационар, внебольничная сеть, общество» (Российское общество психиатров при участии главных психиатров ПФО); конференция «Арт-терапия и социокультурная реабилитация на службе психического здоровья» (Российская арт-терапевтическая ассоциация); семинар «Школа родительского мастерства Андрея Афонина» (для психологов, работающих с родителями детей с особенностями); семинар «Система непрерывного профессионального сопровождения людей с РАС и другими нарушениями в ментальной сфере» (Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир»); пленарное заседание «Психосоциальная реабилитация в ПФО» (презентация лучших государственных и негосударственных реабилитационных практик ПФО); мастер-классы по музыкальной, танце-двигательной и театральной терапии; ярмарка ремесел, изобразительного искусства и инклюзивного творчества «Мир особых мастеров»; выставка картин художников-аутсайдеров ПФО «Другое измерение».

По итогам работы фестиваля будет опубликована резолюция, в которой отражены рекомендации по улучшению качества здоровья и жизни людей с психическими особенностями.

V Фестиваль реабилитационных программ «Другие?» реализуется Союзом охраны психического здоровья при сотрудничестве с Российским обществом психиатров, Институтом исследования проблем психического здоровья Казанского государственного медицинского университета при поддержке Минздрава России, Минтруда России, Минпросвещения России, Комитета Совета Федерации по социальной политике в рамках деловой программы 24-й Международной специализированной выставки «Индустрия здоровья. Казань».
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
6 октября 2019  13:51
v фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями в казани
V фестиваль реабилитационных программ для людей с психическими особенностями в казани
9 октября более 300 медицинских и немедицинских специалистов, представителей НКО, СМИ, органов государственной власти 14 субъектов Приволжского федерального... Здравоохранение
107
6 октября 2019  10:51
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от ОРВИ
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от ОРВИ
В общественном транспорте, по совету экспертов, лучше использовать маску. Здравоохранение
169
6 октября 2019  10:15
Учёные выявили вред сырых овощей
Учёные выявили вред сырых овощей
Приготовленная пища содержит больше питательных веществ.  Здравоохранение
187
5 октября 2019  13:27
Путин оценил возможность появления в РФ медицинской госкорпорации
Путин оценил возможность появления в РФ медицинской госкорпорации
Президент России во время обсуждения темы в качестве примера эффективной работы привёл "Росатом". Здравоохранение
340
5 октября 2019  12:56
Названы способы борьбы с высоким давлением
Названы способы борьбы с высоким давлением
Ученые в первую очередь советуют скорректировать образ жизни. Здравоохранение
354
5 октября 2019  11:37
Как выбрать медицинское оборудование?
 Для того, чтобы заниматься предостовлением мединских услуг невозможно обойтись без современного оборудования. При этом нужно знать, как его правильно... Здравоохранение
35
3 октября 2019  19:09
1 октября министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал с рабочим визитом в Тольятти.
Михаил Ратманов обсудил актуальные вопросы с медицинскими работниками тольяттинских больниц
1 октября министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов побывал с рабочим визитом в Тольятти.  Здравоохранение
385
3 октября 2019  17:24
Ортезы для коррекции осанки
 Миллионы девочек и мальчиков мечтают об идеально ровной осанке. Здравоохранение
45
3 октября 2019  09:45
В Самаре состоится важная для ПФО сессия по медицинскому туризму и экспорту медицинских услуг
В Самаре состоится важная для ПФО сессия по медицинскому туризму и экспорту медицинских услуг
Она консолидирует участников федерального проекта. Здравоохранение
447
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
376
Весь список
Современная медицина
25 сентября 2019  10:47
Ореховая гранола от Wowgranola
 Ореховая гранола от Wowgranola– это натуральный продукт, не содержащий в себе сахара, глютена, хлопьев, продуктов животного происхождения и злаков. Современная медицина
81
9 сентября 2019  19:56
Плацент Формула: о продукте
 Роскошные волосы – это здоровые волосы, которые сегодня считаются редкостью.  Современная медицина
91
10 августа 2019  17:38
Интернет-магазин Пудра: с промокодом еще выгоднее
Косметика и парфюмерия стали обязательными элементами нашей жизни. Современная медицина
174
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14490
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14432
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14452
Весь список


Видео
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
376
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
322
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
512
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
522
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
703
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
521
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
615
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1298
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
917
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1165
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1350
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
781
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет VI форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение»
В Самаре состоится Молодежный форум Нефтегазстройпрофсоюза России
Фестиваль еды в Самаре - в топ-3 лучших на выходные
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные