В этом году в детской больнице Тольятти появится новый компьютерный томограф
21 июля 2020 18:09
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Так, для маленьких пациентов Тольяттинской городской детской клинической больницы в 2020 году будет поставлен новый компьютерный томограф. Сейчас ведутся работы по подготовке помещения для установки аппарата.
В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в учреждении впервые появился аппарат МРТ. До этого детей направляли на обследование в областной центр, теперь такая помощь доступна и в Тольятти.
Реализация нацпроекта в Самарской области находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова. В своем Послании 2019 года глава региона отметил: «Семья счастлива только тогда, когда здоровы дети. Поэтому мы наращиваем усилия по строительству и модернизации детских медучреждений. В 2019 году мы сделаем акцент на так называемом «тяжёлом» оборудовании – будут закуплены аппараты МРТ и рентгеновские комплексы, чтобы детей не возили во взрослые поликлиники и стационары».
Тольяттинская больница оказывает медицинскую помощь детям не только из Тольятти, а также из Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Шигонского, Сызранского районов.
«У нас в больнице проходят лечение более 34 тысяч детей в год по 14 профилям, - рассказала главный врач больницы, главный педиатр г.о. Тольятти Светлана Гаршина. – На базе учреждения работает межрайонный травмоцентр первого уровня, к нам поступают дети, в том числе, с тяжелыми сочетанными травмами. Обновление диагностической базы позволяет оказывать качественную помощь нашим маленьким пациентам. Так, за период действия национального проекта «Здравоохранение» больница получила более 15 единиц медицинского оборудования для диагностики заболеваний и проведения оперативных вмешательств, как например, установка C-дуга. Мы также получили магнитно-резонансный томограф, комплекс рентгеновский диагностический, видеогастроскоп, видеоколоноскоп, аппараты УЗИ, электрокардиограф. В 2020 году вновь получаем тяжелое оборудование – новый компьютерный томограф. Сейчас готовим помещение под его размещение».
Все лучшее – детям - считают и благотворители, они также помогают с оснащением медучреждений современным оборудованием. Одна из компаний выделила на эти цели тольяттинской детской больнице три миллиона рублей. Больница закупила на эти средства оборудование для оснащения операционного блока, рентгенологического кабинета, нейрохирургического отделения и клинической лаборатории.
Новое оборудование поможет улучшить диагностику и лечение, сохранить жизнь и здоровье маленьких пациентов, улучшить качество их жизни, передает пресс-служба облправительства.
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