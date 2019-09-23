В детском отделении больницы Ерошевского стартовал арт-мед проект по оформлению пространства
23 сентября 2019 14:37
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Большую часть информации мы получаем из окружающей среды через зрение. Ребенок рождается с незрелой зрительной сетчаткой, которая формируется в процессе его роста. Если ребенок не получает достаточного объема зрительной информации, могут появляться функциональные нарушения зрения, проявляющиеся снижением остроты зрения, развитием амблиопии, а в ряде случаев косоглазия. В офтальмологической больнице проводятся специальные тренировки и программы, где детям проводят лечение функциональных нарушений зрения с помощью специального оборудования.
Стимулами развития зрительных функций ребенка является процесс периодического рассматривания мелких и четких объектов. Оформление стационара детского отделения больницы им.Т.И. Ерошевского выполнено таким образом, чтобы дополнительно мягко стимулировать, тренировать зрительные функции детей со слабым зрением. В проекте оформления пространства использованы элементы фрактальной графики.Фрактал означает «состоящий из фрагментов». По сути, фрактал взят из природы. Если заметить, то в природе крупные ветки деревьев делятся на более мелкие ветки, листья делятся на более мелкие повторяющиеся элементы, узоры, которые создают определенную плотность информации, влияющую положительно на процесс формирования зрения.
Главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им.Т.И. Ерошевского Андрей Золотарёв пояснил, что для полноценного развития органа зрения у детей важна достаточная и правильная плотность информации. Когда ребенок не получает необходимого объема зрительной информации, снижается активность работы сетчатки глаза, что может привести к развитию такого патологического состояния как амблиопия, или так называемая «ленивая сетчатка».
«На любом расстоянии глаз всегда видит детали, которые нужно рассматривать, - рассказал Андрей Владимирович. - Если отойти подальше от объекта - видно что-то более крупное, но для глаза изображение мелкое, потом что расстояние большое. Если подойти поближе – становится видно более мелкие детали объекта для рассмотрения. Речь идет о таком понятии, как плотность информации. То есть в рамках определенного поля зрения есть определенное количество информации. Если эта плотность одинакова на каком-то объекте, отходя подальше, мы видим все 100 бит информации, а если мы подходим поближе, видим только 5 бит. В этом случае и глаз, и вся зрительная система, в целом состоящая из глаза и мозга, не получает нужного объема информации, поэтому не тренируется, не работает. А если мы используем фрактальную графику, плотность информации всегда та же самая. Издали мы видим одни очертания, если подойти поближе - общие очертания становится не видно, но зато в уменьшенном поле зрения мы видим такое же количество деталей. В этом смысл фрактальных тренировок».
Именно поэтому в основу художественной техники оформления детского отделения было положено использование фрактальной графики. Этот прием способствует стимулированию зрительных функций и, как объяснили врачи, в какой-то степени оказывает дополнительный лечебный эффект.
В дальнейшем в НИИ глазных болезней СамГМУ, которое базируется в больнице, планируется разработать методику оформления пространств с фрактальными дополнениями, которую можно будет применять в детских учреждениях для профилактики развития заболеваний, ведущих к слабовидению.
Проект оформления выполнялся в два этапа: сначала было выполнено общее художественное оформление, создающее уют, а затем в сюжет внесены мелкие детали с фрактальными элементами – «божьи коровки», листья, трава, птицы и т.п. Самые мелкие элементы добавлены в иллюстрации на уровне детского роста, чтобы дети, ожидая приема, могли рассматривать картинки и получать естественную гимнастику глаз в игровой форме.
Пожарова Светлана, мама пациента детского отделения больницы Дмитрия:
«Наблюдаемся в детском отделении больницы им. Т.И. Ерошевского давно, лечение проходим два раза в год. Сейчас очень красиво преобразился коридор, интересно, детям нравится. Сын сегодня все рассматривал, считал цветочки и «божьи коровки». Дети отвлекаются от телефонов, рассматривают нарисованные иллюстрации, что-то считают. Очень интересно».
В детском отделении Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского в 2018 году лечение прошли 2 542 ребенка, в 2019 году (за 6 месяцев) – 1 336 человек. Специализированная офтальмологическая помощь оказывается не только жителям Самары, но и пациентам из других регионов бесплатно по медицинскому полису ОМС, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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