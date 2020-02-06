В больнице им. Т.И.Ерошевского проведена операция пациенту из Италии
6 февраля 2020 14:46
97
В Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И.Ерошевского проведена операция пациенту из Италии по устранению птоза (деформация века левого лаза).
Долгое время проблема пациента не решалась, проводилось лечение и оперативное вмешательство в Италии, но желаемого результата пациент не получил.
После поисков больницы в России, пациент остановился в своем выборе на больнице им. Т.И.Ерошевского. Врачи микрохирургического травмотологического отделения № 2 прооперировали молодого человека. Благодаря высокому профессионализму и мастерству наших врачей дефект исправлен, операция прошла на высоком уровне, пациент доволен и чувствует себя хорошо, передает пресс-служба больницы.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
6 февраля 2020 14:46
Операция прошла на высоком уровне, пациент доволен и чувствует себя хорошо. Здравоохранение
97
6 февраля 2020 12:55
В губернии уже работает одно такое медучреждение. Здравоохранение
127
6 февраля 2020 11:09
Работникам сообщили о сокращении за 3 месяца. Здравоохранение
153
5 февраля 2020 17:20
Свое решение медик аргументировал тем, что "деньги за лечение спишут с их поликлиники". Здравоохранение
913
5 февраля 2020 10:38
К такому выводу пришли специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ). Здравоохранение
267
4 февраля 2020 19:34
Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Здравоохранение
381
4 февраля 2020 14:57
По словам замминистра, спрогнозировать развитие коронавируса в России пока не могут, так как не располагают достаточно точными коэффициентами. Здравоохранение
323
4 февраля 2020 13:40
Актуальной эта проблема стала из-за коронавируса. Здравоохранение
354
4 февраля 2020 11:52
Пока не удалось выделить штамм коронавируса у пациентов, находящихся в России. Здравоохранение
259
4 февраля 2020 09:45
«Российские железные дороги» работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора. Здравоохранение
192
Современная медицина
22 января 2020 07:46Лечебные туры в Израиль – стали доступнее
Медицинский туризм можно отнести к числу наиболее популярных направлений экономики в развитых странах. Его ежегодный оборот уже превышает сотни миллиардов... Современная медицина
75
6 января 2020 14:57Возможности ДНК-анализа
Расшифровка человеческого генома стала самым масштабным международным проектом в сфере биологи. Главной Современная медицина
126
19 декабря 2019 07:27
Современная косметология сильно продвинулась вперед. Сейчас существует достаточно много методов, которые позволяют существенно замедлить процессы... Современная медицина
151
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
444
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
415
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15296
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
571
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2317
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
876
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1955
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1485
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
1089
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1083
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1598
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1608
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1901
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3027
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3596
Мероприятия