В больнице им. Т.И.Ерошевского проведена операция пациенту из Италии

97

В Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И.Ерошевского проведена операция пациенту из Италии по устранению птоза (деформация века левого лаза).Долгое время проблема пациента не решалась, проводилось лечение и оперативное вмешательство в Италии, но желаемого результата пациент не получил.После поисков больницы в России, пациент остановился в своем выборе на больнице им. Т.И.Ерошевского. Врачи микрохирургического травмотологического отделения № 2 прооперировали молодого человека. Благодаря высокому профессионализму и мастерству наших врачей дефект исправлен, операция прошла на высоком уровне, пациент доволен и чувствует себя хорошо, передает пресс-служба больницы.Фото из открытых источников