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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Тольяттинской детской больнице появится МРТ

15 июля 2019 15:24
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До сих пор такое оборудование, как МРТ, в детских лечебных учреждениях не устанавливалось.
С рабочим визитом медучреждение посетил заместитель министра – руководитель департамента фармации‚ медицинской техники и материально-
технического обеспечения Мерген Бадма-Гаряев.

«По поручению губернатора Дмитрия Азарова мы продолжаем контролировать работу высокотехнологичного оборудования в лечебных учреждениях области, - рассказал Мерген Сергеевич. – В Тольяттинской детской больнице проверили готовность к проведению строительно-ремонтных работ в будущем кабинете МРТ, оценили работу восстановленного компьютерного томографа, средства на ремонт которого были дополнительно выделены из нормированного страхового запаса ТФОМС».

Напомним, в начале года министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов в ходе ознакомительных визитов посетил Тольяттинскую детскую больницу. На тот момент аппарат КТ не работал. Маленьких пациентов возили на обследование в медгородок. Михаил Ратманов дал поручение
соответствующим службам минздрава разобраться и организовать ремонт томографа. На прошлой неделе аппарат начал работать. За первые два дня здесь обследовали 13 детей.

Тольяттинская детская больница № 1 оказывает медицинскую помощь детям города Тольятти, Сызранского, Приволжского, Ставропольского районов. Поэтому учреждение активно задействовано в реализации национального проекта «Здравоохранение». Кроме того, на базе детской больницы работает травмоцентр первого уровня, который оказывает помощь детям с множественными травмами, полученными в ДТП на трассе М-5.

«Тольяттинская детская больница №1- одно из детских опорных лечебных учреждений губернии, - отметил заместитель министра здравоохранения Самарской области Мерген Бадма-Гаряев. – В рамках национального проекта "Развитие детского здравоохранения" в регионе переоснастят детские поликлиники и больницы «тяжёлым» оборудованием, в две детские больницы региона будут закуплены аппараты МРТ».

До сих пор такое оборудование, как МРТ, в детских лечебных учреждениях не устанавливалось. Первыми станут Самарская областная детская клиническая
больница имени Н.Н. Ивановой и Тольяттинская детская больница №1. В ходе своего визита заместитель министра ознакомился с проектом размещения аппарата МРТ, обсудил производственные вопросы с техническими службами больницы. Отметил, что есть проблемы в реализации строительно-монтажных работ, так как к установке сложного оборудования предъявляются повышенные требования, но сейчас прикладываются все усилия, чтобы в максимально короткие сроки реализовать этот проект, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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15 июля 2019  15:24
До сих пор такое оборудование, как МРТ, в детских лечебных учреждениях не устанавливалось.
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