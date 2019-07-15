В Тольяттинской детской больнице появится МРТ
15 июля 2019 15:24
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технического обеспечения Мерген Бадма-Гаряев.
«По поручению губернатора Дмитрия Азарова мы продолжаем контролировать работу высокотехнологичного оборудования в лечебных учреждениях области, - рассказал Мерген Сергеевич. – В Тольяттинской детской больнице проверили готовность к проведению строительно-ремонтных работ в будущем кабинете МРТ, оценили работу восстановленного компьютерного томографа, средства на ремонт которого были дополнительно выделены из нормированного страхового запаса ТФОМС».
Напомним, в начале года министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов в ходе ознакомительных визитов посетил Тольяттинскую детскую больницу. На тот момент аппарат КТ не работал. Маленьких пациентов возили на обследование в медгородок. Михаил Ратманов дал поручение
соответствующим службам минздрава разобраться и организовать ремонт томографа. На прошлой неделе аппарат начал работать. За первые два дня здесь обследовали 13 детей.
Тольяттинская детская больница № 1 оказывает медицинскую помощь детям города Тольятти, Сызранского, Приволжского, Ставропольского районов. Поэтому учреждение активно задействовано в реализации национального проекта «Здравоохранение». Кроме того, на базе детской больницы работает травмоцентр первого уровня, который оказывает помощь детям с множественными травмами, полученными в ДТП на трассе М-5.
«Тольяттинская детская больница №1- одно из детских опорных лечебных учреждений губернии, - отметил заместитель министра здравоохранения Самарской области Мерген Бадма-Гаряев. – В рамках национального проекта "Развитие детского здравоохранения" в регионе переоснастят детские поликлиники и больницы «тяжёлым» оборудованием, в две детские больницы региона будут закуплены аппараты МРТ».
До сих пор такое оборудование, как МРТ, в детских лечебных учреждениях не устанавливалось. Первыми станут Самарская областная детская клиническая
больница имени Н.Н. Ивановой и Тольяттинская детская больница №1. В ходе своего визита заместитель министра ознакомился с проектом размещения аппарата МРТ, обсудил производственные вопросы с техническими службами больницы. Отметил, что есть проблемы в реализации строительно-монтажных работ, так как к установке сложного оборудования предъявляются повышенные требования, но сейчас прикладываются все усилия, чтобы в максимально короткие сроки реализовать этот проект, передает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Здравоохранение
15 июля 2019 15:24
До сих пор такое оборудование, как МРТ, в детских лечебных учреждениях не устанавливалось. Здравоохранение
107
15 июля 2019 13:26
Также вице-премьер дала указание рассчитать потребность больниц в лекарствах не от количества коек, а от реальных пациентов. Здравоохранение
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15 июля 2019 12:14
В ходе рабочего визита специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
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14 июля 2019 12:53
К счастью, все выздоровели. Здравоохранение
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