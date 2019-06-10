В Тольятти состоялась спартакиада медицинских работников Самарской области
10 июня 2019 17:53
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Сотрудники лечебных учреждений самарского региона в преддверии Дня медицинского работника (который отмечается в третье воскресенье июня) приняли активное участие в спортивном мероприятии, организованном Правительством Самарской области, и показали пример здорового образа жизни, отметив праздник спортивными соревнованиями.
Приветственный адрес участникам спартакиады медицинских работников направил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
«Сама идея отметить свой профессиональный праздник спартакиадой, на мой взгляд, характеризует наше медицинское сообщество с самой лучшей стороны, - отметил Дмитрий Азаров .- Любые инвестиции в здоровье будут бессмысленны, если люди сами не будут ответственно относиться к своему здоровью. И кому, как не вам, собственным примером пропагандировать здоровый образ жизни, демонстрируя пользу физкультуры и спорта в оздоровлении людей».
Парад команд-участниц спартакиады принимали почетные гости заместитель министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская, председатель Комитета Государственной Думы по обороне, генерал – полковник, Герой Российской Федерации Владимир Шаманов, Глава городского округа Тольятти Сергей Анташев, заместитель главного врача – почетный главный врач Тольяттинской городской клинической больницы № 1, Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный тренер СССР и России, Почетный гражданин города Тольятти, Самарской области и России, подготовивший 30 чемпионов мира и Европы Виталий Гройсман.
В рамках спартакиады представители медицинских учреждений области соревновались в таких видах спорта, как волейбол, стритбол, шахматы, настольный теннис, армрестлинг, эстафета. Также состоялся товарищеский футбольный матч среди команд учреждений здравоохранения губернии.
В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 41 медучреждения. Для болельщиков работала площадка для участия в спортивных мероприятиях (мини-гольф, дартс). На трибунах спортсменов активно поддержали их коллеги и члены семей.
В церемонии награждения приняла участие российская гандболистка, заслуженный мастер спорта России, Олимпийская чемпионка 2016 года и чемпионка мира 2005 года в составе сборной России Екатерина Маренникова.
Сегодня наш регион активно включился в реализацию национальных проектов, направленных на создание современных, комфортных условий для жизни людей, а значит, и для занятий спортом. Отрадно, что именно представители самарской медицины своим примером продемонстрировали важность спортивной составляющей жизни каждого человека.
В итоге напряженной борьбы победителями стали:
В общекомандном зачёте:
1 место - Тольяттинская городская клиническая больница № 5
2 место - Кинельская центральная больница города и района
3 место - Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина
Победители по волейболу:
1 место - Красноярская ЦРБ
2 место - Тольяттинская городская клиническая больница № 5
3 место - Тольяттинская городская стоматологическая поликлиника № 3
Победители по стритболу:
1 место - Тольяттинская городская клиническая больница № 5
2 место - Тольяттинская городская поликлиника № 4
3 место - Кинельская центральная больница города и района
Победители в эстафете:
1 место - Самарская областная детская клиническая больница им. Ивановой
2 место - Тольяттинская городская клиническая больница № 1
3 место - Кинельская центральная больница города и района
Поздравляем победителей и участников спартакиады медицинских работников, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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Комментарии
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10 июня 2019 17:53
Сотрудники лечебных учреждений самарского региона приняли активное участие в спортивном мероприятии и показали пример здорового образа жизни. Здравоохранение
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