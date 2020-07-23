В Тольятти приехал грузовик со средствами индивидуальной защиты для лечебных учреждений города

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Помощь прибыла в рамках благотворительной программы "Татнефть" - медикам", а доставили ее - сотрудники "Тольяттикаучука".В числе адресатов - COVID-госпитали: городская больница №4 и Ставропольская ЦРБ, а также поликлиника №4 и городская клиническая больница № 2 им. В. В.Баныкина.По медучреждениям было распределено 20 000 защитных масок, 500 защитных костюмов, 200 комбинезонов, 1 000 литров антисептика производства «ТАНЕКО», бактерицидные лампы, пирометры, перчатки.Главврачи больниц, получившие помощь от «Татнефти», отметили ее своевременность и важность. Особое внимание обратили на качество переданных средств защиты: противочумные костюмы идеальны для летней жары, а перчатки - ходового размера и очень прочные.С начала пандемии «Татнефть» оперативно развернула собственное производство антисептиков, средств индивидуальной защиты, уникальных изолированных боксов для перевозки пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, 3D-печать многоразовых защитных экранов и респираторов для врачей, на всю продукцию были получены необходимые сертификаты и паспорта безопасности.Ранее городской клинической больнице №4 от предприятия «Тольяттикаучук» безвозмездно были переданы средства для защиты персонала, а также было закуплено новое серверное оборудование для оперативной работы медучреждения. В канун Дня медика персоналу больницы презентовали более 250 праздничных наборов.Также в период пандемии для городской поликлиники №4 в ремонтном цехе предприятия с использованием технологии 3D-печати было изготовлено около сотни заколок-держателей для медицинских масок и более 30 переходников для защитных масок-респираторов.Адресную помощь в виде двух новых электрокардиографов от предприятия ранее также получило кардиологическое отделение больницы им. В.В. Баныкина, сообщает оперштаб.