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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Тольятти на коллегии минздрава СО обсудили реализацию национального проекта «Развитие детского здравоохранения»

12 июля 2019 15:00
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Михаил Ратманов рассказал собравшимся о главных направлениях реализации нацпроекта «Здравоохранение» в области и городе, уточнил задачи и планы их достижения, отметив основные направления.
11 июля в конференц-зале Тольяттинской городской клинической больницы №5 состоялось выездное заседание коллегии министерства здравоохранения Самарской области на тему: «Реализация национального проекта «Развитие детского здравоохранения». Роль медицинских кадров в реализации национальных проектов». Кроме того, в рамках коллегии специалисты обсудили работу по исполнению указов Президента РФ Владимира Путина по снижению младенческой и детской смертности.

На сегодняшний день младенческая смертность составляет 4,3 промилле. По мнению министра здравоохранения региона Михаила Ратманова, чтобы сохранить эти показатели с учетом снижения рождаемости, необходимо работать в два раза лучше.

«Наша с вами главная задача – это снижение смертности. Оценивать работу руководителей будем исключительно по показателям смертности. Нужны результаты. Замечу, что этот процесс во многом связан с прохождением диспансеризации населения. Поэтому усильте работу в этом направлении», —подчеркнул министр.

Михаил Ратманов рассказал собравшимся в зале руководителям медучреждений, представителям власти и общественных организаций о главных направлениях реализации национального проекта «Здравоохранение» в области и городе, уточнил задачи и планы их достижения, отметив основные направления: улучшение материально-технической базы медучреждений, непрерывную профессиональную подготовку медицинских специалистов всех уровней, усиление кадрового потенциала и внедрение современных, в том числе и телемедицинских технологий.

Кроме того, министр поручил до августа этого года полностью закрыть все потребности больных сахарным диабетом детей Тольятти в инсулине, средствах контроля и расходных материалах к ним.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу переоснащать действующие детские поликлиники и больницы. В 2019 году в детские больницы закупается «тяжёлое» оборудование – аппараты МРТ и рентгеновские комплексы, чтобы детей не возили во взрослые поликлиники и стационары. До сих пор такое оборудование, как МРТ, в детских лечебных учреждениях не устанавливалось.

Рассмотрели на заседании и напряженную кадровую обстановку в отрасли. Чтобы преодолеть эту ситуацию, Михаил Ратманов рекомендовал усилить целевую подготовку молодежи, привлекать специалистов из других регионов, заключая с ними индивидуальные контракты, создавать им необходимые жилищные и бытовые условия. В частности, региональное министерство имущественных отношений до конца года приобретет 8 квартир в Тольятти для врачей, а администрация медучреждения может оплачивать своим сотрудникам найм жилья. У городских властей есть собственные планы привлечения и закрепления медицинских кадров для реализации национального проекта.

Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов: «Сегодня мы провели очередную коллегию, посвященную развитию детского здравоохранения. Мы не случайно выбрали местом ее проведения город Тольятти, потому что именно в этом городском округе наиболее сложная кадровая ситуация, и мы надеемся, что такими мерами, как обеспечение медиков жильем, трудоустройство врачей-педиатров по контракту, мы сможем изменить данную ситуацию. Благодарю своих коллег за хорошие результаты работы, направленные, прежде всего, на снижение детской и младенческой смертности. Пользуясь случаем, я бы хотел сказать молодым докторам нашего и соседних регионов: приезжайте в Тольятти, мы постараемся выполнить ваши пожелания в отношении жилья, зарплаты, интересной работы», передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



Здравоохранение
12 июля 2019  15:00
Михаил Ратманов рассказал собравшимся о главных направлениях реализации нацпроекта «Здравоохранение» в области и городе, уточнил задачи и планы их достижения, отметив основные направления.
В Тольятти на коллегии минздрава СО обсудили реализацию национального проекта «Развитие детского здравоохранения»
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