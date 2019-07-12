В Тольятти на коллегии минздрава СО обсудили реализацию национального проекта «Развитие детского здравоохранения»

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На сегодняшний день младенческая смертность составляет 4,3 промилле. По мнению министра здравоохранения региона, чтобы сохранить эти показатели с учетом снижения рождаемости, необходимо работать в два раза лучше.«Наша с вами главная задача – это снижение смертности. Оценивать работу руководителей будем исключительно по показателям смертности. Нужны результаты. Замечу, что этот процесс во многом связан с прохождением диспансеризации населения. Поэтому усильте работу в этом направлении», —подчеркнул министр.Михаил Ратманов рассказал собравшимся в зале руководителям медучреждений, представителям власти и общественных организаций о главных направлениях реализации национального проекта «Здравоохранение» в области и городе, уточнил задачи и планы их достижения, отметив основные направления: улучшение материально-технической базы медучреждений, непрерывную профессиональную подготовку медицинских специалистов всех уровней, усиление кадрового потенциала и внедрение современных, в том числе и телемедицинских технологий.Кроме того, министр поручил до августа этого года полностью закрыть все потребности больных сахарным диабетом детей Тольятти в инсулине, средствах контроля и расходных материалах к ним.Губернатор Самарской областипоставил задачу переоснащать действующие детские поликлиники и больницы. В 2019 году в детские больницы закупается «тяжёлое» оборудование – аппараты МРТ и рентгеновские комплексы, чтобы детей не возили во взрослые поликлиники и стационары. До сих пор такое оборудование, как МРТ, в детских лечебных учреждениях не устанавливалось.Рассмотрели на заседании и напряженную кадровую обстановку в отрасли. Чтобы преодолеть эту ситуацию, Михаил Ратманов рекомендовал усилить целевую подготовку молодежи, привлекать специалистов из других регионов, заключая с ними индивидуальные контракты, создавать им необходимые жилищные и бытовые условия. В частности, региональное министерство имущественных отношений до конца года приобретет 8 квартир в Тольятти для врачей, а администрация медучреждения может оплачивать своим сотрудникам найм жилья. У городских властей есть собственные планы привлечения и закрепления медицинских кадров для реализации национального проекта.Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов: «Сегодня мы провели очередную коллегию, посвященную развитию детского здравоохранения. Мы не случайно выбрали местом ее проведения город Тольятти, потому что именно в этом городском округе наиболее сложная кадровая ситуация, и мы надеемся, что такими мерами, как обеспечение медиков жильем, трудоустройство врачей-педиатров по контракту, мы сможем изменить данную ситуацию. Благодарю своих коллег за хорошие результаты работы, направленные, прежде всего, на снижение детской и младенческой смертности. Пользуясь случаем, я бы хотел сказать молодым докторам нашего и соседних регионов: приезжайте в Тольятти, мы постараемся выполнить ваши пожелания в отношении жилья, зарплаты, интересной работы», передает пресс-служба облправительства.