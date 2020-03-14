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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Тольятти госпитализированы два пациента, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, с подозрением коронавирус

14 марта 2020 17:43
119
Контактные лица также находятся под медицинским наблюдением.
В связи с неблагополучием по новой коронавирусной инфекцией в мире Управлением Роспотребнадзора по Самарской области проводится комплекс мероприятий, направленный на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. Так, при получении информации о прибывших из территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сведения передаются в медицинские учреждения по месту жительства для организации и проведения медицинского наблюдения в течение 14 дней и лабораторного обследования. Лица с подозрением на новую короновирусную инфекцию, госпитализируются и изолируются в боксированные отделения инфекционных стационаров и проходят комплекс лабораторного обследования, по результатам которого устанавливается окончательный диагноз.

Два пациента с признаками ОРВИ, прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, с подозрением на новую коронавирусную инфекцию госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В больнице обеспечена готовность к работе в случае выявления больного (подозрения на заболевание) новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время необходимые анализы направлены на лабораторные исследования. Контактные лица также находятся под медицинским наблюдением.

Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области. 



Фото:   соцсети
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Комментарии


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14 марта 2020  17:43
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