В Тольятти госпитализированы два пациента, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, с подозрением коронавирус
14 марта 2020 17:43
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Два пациента с признаками ОРВИ, прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, с подозрением на новую коронавирусную инфекцию госпитализированы в Тольяттинскую городскую клиническую больницу № 5. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
В больнице обеспечена готовность к работе в случае выявления больного (подозрения на заболевание) новой коронавирусной инфекцией.
В настоящее время необходимые анализы направлены на лабораторные исследования. Контактные лица также находятся под медицинским наблюдением.
Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
Фото: соцсети
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Контактные лица также находятся под медицинским наблюдением. Здравоохранение
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