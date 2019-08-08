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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Тольятти Михаил Ратманов встретился с пациентами и медработниками

8 августа 2019 15:04
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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил медицинские учреждения Автограда.
7 августа в рамках рабочего визита в Тольятти министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов посетил медицинские учреждения Автограда.
В Тольяттинской городской клинической больнице № 1 руководитель ведомства ознакомился с работой отделений урологии, терапии, токсикологии. Михаил Ратманов пообщался с пациентами и сотрудниками учреждения. Министр уточнил у пациентов стационара, приобретают ли они расходные материалы и лекарственные препараты за свой счёт. Он напомнил, что в любых случаях не предоставления лекарственный помощи в больнице необходимо обращаться незамедлительно к руководству ЛПУ или специалистам министерства.

Также Михаил Ратманов пообщался с работниками компании ООО «Кошелевский посад» из посёлка Кошелевка, которые поступили в больницу с признаками пищевого отравления. Лечение проходят 42 человека, их состояние оценивается как удовлетворительное.

В Тольяттинской городской больнице № 4 Михаил Ратманов посетил ожоговое отделение и отделение гнойной хирургии.

В рамках визита в Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу № 1 министр осмотрел пристрой, в котором ранее располагался тренажёрный зал, бассейн и спа-салон. Михаил Ратманов поручил до конца недели подготовить документы в администрацию города, чтобы до конца года данная пристройка полностью перешла в ведение больницы, передает пресс-служба минздрава СО.



Фото:    пресс-служба минздрава С
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Комментарии



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