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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Сургуте скорая впервые приняла роды по телефону

11 марта 2020 14:39
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Вызов о начале родов поступил в сургутский центр оказания экстренной медицинской помощи рано утром 9 марта.
Служба скорой помощи в Сургуте впервые приняла роды по телефону, сообщил департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, передает РИА Новости.

Вызов о начале родов поступил в сургутский центр оказания экстренной медицинской помощи рано утром 9 марта. Спустя минуту диспетчеру позвонил муж роженицы, который попросил поторопить бригаду, потому что "жена уже совсем рожает".

В результате диспетчер Светлана Катаева направляла мужчину, которому пришлось принимать роды.

"Слаженные действия мужчины под дистанционным контролем диспетчера скорой медицинской помощи позволили правильно выполнить акушерское пособие и в режиме онлайн принять роды. Родился прекрасный мальчик <...> В истории службы скорой медицинской помощи роды в режиме oнлайн принимались впервые", — пояснили в депздраве.

Приехавшая на вызов бригада медиков оценила состояние младенца и матери и перевезла их в перинатальный центр. Сейчас они чувствуют себя хорошо, отметили в ведомстве.

Случаи родов на дому в присутствии бригад скорой помощи в округе встречаются довольно часто, уточняют специалисты. И хотя в этом случае сильные эмоции, крики и страх мужчины сильно осложняли процесс, диспетчеру удалось применить все профессиональные навыки и психологические приемы, чтобы роды закончились благополучно, подчеркнули в депздраве. 



Фото:   dzhmao.ru
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Комментарии


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11 марта 2020  14:39
Вызов о начале родов поступил в сургутский центр оказания экстренной медицинской помощи рано утром 9 марта.
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