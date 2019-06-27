В Струковском саду специалисты СПИД-центра провели экспресс-тестирование на ВИЧ

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Среди тех, кто употребляет наркотические вещества или имел такую привычку в прошлом, немало ВИЧ-инфицированных. Объяснение простое – вирус передаётся, в том числе, и через кровь, а наркозависимые люди зачастую используют общие шприцы, заражая друг друга. Парентеральный (через кровь) путь передачи ВИЧ-инфекции несколько лет назад лидировал в Самарской области. Сейчас ситуация иная - на первое место вышел половой способ заражения ВИЧ. Но в 20-25 % случаев заражение по- прежнему происходит парентерально.Врачи напоминают: ВИЧ вышел из так называемых «групп риска» и заразиться может любой человек, не соблюдающий такие элементарные правила безопасности, как отказ от вредных привычек и рискованного поведения, защита интимных связей и регулярное тестирование на ВИЧ.Мобильная лаборатория областного СПИД-центра в течение двух часов работала в Струковском саду. За это время специалисты успели обследовать 68 человек. Несколько тестов оказались положительными.Сейчас в Самарской области проживает более 35 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан, за пять месяцев текущего года выявлено около 1200 новых случаев ВИЧ. Эти люди теперь знают о своём положительном статусе и могут своевременно начать лечение, чтобы сохранить качество и продолжительность жизни, передает пресс-служба СПИД-центра.Фото: пресс-служба СПИД-центр