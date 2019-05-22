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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарском университете завершился весенний донорский марафон

22 мая 2019 14:41
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Благодаря участникам акции банк крови пополнился более чем на 21 литр.
21 мая специалисты-медики выездной бригады службы крови Самарской области провели в Самарском университете традиционный день донора. На этот раз донорский пункт был развернут на северной площадке Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева. Благодаря участникам акции банк крови пополнился более чем на 21 литр.

На мероприятии была проведена увлекательная и познавательная акция волонтеров-медиков СамГМУ "Питание донора" и "Донорский кроссворд", а каждый донор получил фирменный сувенир от службы крови.

15 и 16 мая выездная бригада Самарской службы крови уже работала в Самарском университете на донорской акции. Участниками акции в эти дни стали студенты южной площадки вуза, кровь сдали более 150 добровольцев, передает пресс-служба минзрава СО.



Фото:    пресс-служба минзрава СО
 
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