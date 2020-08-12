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Новости
Общество
Здравоохранение
В Самарской области за сутки выявлены еще 52 заболевших коронавирусом
12 августа 2020
11:37
342
Таким образом, общее количество заболевших составило 7372.
В Самарской области за сутки на 12 августа выявлены еще 52 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1679, вылечились и выписаны 5582 человека.
За сутки умерл еще один пациент, всего в регионе 111 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за сутки 64 человека.
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Комментарии
Здравоохранение
12 августа 2020
11:37
В Самарской области за сутки выявлены еще 52 заболевших коронавирусом
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