В Самарской области за сутки выявлены еще 52 заболевших коронавирусом

342

Таким образом, общее количество заболевших составило 7372.



В Самарской области за сутки на 12 августа выявлены еще 52 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1679, вылечились и выписаны 5582 человека.

За сутки умерл еще один пациент, всего в регионе 111 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 64 человека.