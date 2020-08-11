Я нашел ошибку
Главные новости:
На экранах федерального телевидения ждут талантливых детей со всей России!
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Для состава набсовета НОЦ «Инженерия будущего» подобрали рабочую формулу
Охрана увела Трампа с пресс-конференции из-за стрельбы возле Белого дома
В Ставропольском районе стартовал молодежный туристический проект «7 чудесных мест»
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Возбуждено уголовное дело в отношении ООО ПСК «Волга»
Яндекс запускает в Самаре единую платформу для самозанятых
Самара
+21
°C, Тольятти
+20
°C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD
73.78
0.14
EUR
86.83
-0.34
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
КОРОНАВИРУС
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
КОРОНАВИРУС
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Мероприятия
В Тольятти поздравили золотых выпускников
В Художественном музее состоится открытие выставки «Души цвета покажем»
Турнир по стритболу "Оранжевый мяч" проходит в самарском парке Гагарина
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август
2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Новости
Общество
Здравоохранение
В Самарской области за сутки выявлены еще 48 заболевших коронавирусом
11 августа 2020
11:47
232
Таким образом, общее количество заболевших составило 7320.
В Самарской области за сутки на 11 августа выявлены еще 48 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1692, вылечились и выписаны 5518 человека.
За сутки умерли трое, всего в регионе 110 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за сутки 46 человек.
версия для печати
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с
Правилами модерации
.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:
*
Комментарии
Здравоохранение
11 августа 2020
13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
76
11 августа 2020
11:47
В Самарской области за сутки выявлены еще 48 заболевших коронавирусом
Еше три человека умерли за истекшие сутки.
Здравоохранение
232
10 августа 2020
19:06
Планируется с 1 сентября поэтапно переводить СОКБ и горбольницу №5 Тольятти в обычный режим работы
Участники штаба отметили, что в последнюю неделю фиксируется меньше случаев орви и пневмонии - на 13% и 8,3% соответственно.
Здравоохранение
398
10 августа 2020
18:34
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Всего в регионе зафиксировано 7272 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5472 человек.
Здравоохранение
426
10 августа 2020
16:46
Роспотребнадзор назвал долю заболевших COVID после возвращения с курортов
После возращения с российских курортов коронавирусом заболевают около шести человек из 10 тысяч.
Здравоохранение
561
10 августа 2020
11:35
За сутки в Самарской области подтверждены 50 новых случая коронавируса
В больницах остаются 1693, вылечились и выписаны 5472 человека.
Здравоохранение
476
10 августа 2020
10:29
Роспотребнадзор рассказал о вреде шаурмы и котлет
Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты.
Здравоохранение
343
9 августа 2020
15:25
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Всего в регионе зафиксировано 7222 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5449.
Здравоохранение
543
9 августа 2020
11:50
За сутки в Самарской области подтверждены 48 новых случаев коронавируса
Умерли за сутки еще двое.
Здравоохранение
817
8 августа 2020
15:08
Где в регионе подтверждены случаи новой коронавирусной инфекции
Всего в регионе зафиксировано 7174 случая коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5449 человек.
Здравоохранение
705
Весь список
Современная медицина
6 июля 2020
14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся.
Современная медицина
1235
9 марта 2020
10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир...
Современная медицина
2279
3 марта 2020
23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для определения отцовства .
Современная медицина
2225
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020
16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.
Новости медицины
3530
29 января 2020
16:08
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Новости медицины
4344
20 ноября 2019
15:20
Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.
Новости медицины
2842
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
3 августа 2020
20:23
Биографии известных личностей
В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.
Самарско-Тольяттинская агломерация
651
9 марта 2020
20:16
Внимание! В Самарской области включат уличные громкоговорители и сирены
С 07:00 до 10:00 утра 19 марта на территории Самарской области пройдёт комплексная проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения.
Самарско-Тольяттинская агломерация
8727
9 августа 2019
22:02
ФотоМАСТЕР 7.0 – подробности
Существуют различные интересные альтернативные Фотошопу программы, которые позволяют успешно произвести обработку фото на достойном уровне качества на...
Самарско-Тольяттинская агломерация
5463
Весь список
Самара - Город - курорт
10 августа 2020
15:50
В одном из дворов Самары была замечена самая маленькая в мире птица
Как уверяет сам автор видеоролика, это колибри. Каким образом птица оказалась на клумбе около подъезда жилого дома - неизвестно.
Самара - Город - курорт
489
3 августа 2020
11:26
В Самарской области, как и в целом по России, упали продажи средств для похудения
Снижение продаж БАД и лекарств для похудения фиксируется с начала апреля. Так, среднее падение выручки в апреле составило примерно 7%, а уже в мае спрос...
Самара - Город - курорт
852
7 июля 2020
09:02
Жители Самары хотят построить вело-пешеходную дорожку вдоль Волги
Инициативная группа горожан продолжает обсуждать возможность строительства пешеходной вело-дорожки от "Ладьи" до ул. Лейтенанта Шмидта.
Самара - Город - курорт
2788
Весь список
Красота и стиль
14 июля 2020
11:07
Как ухаживать за ювелирными изделиями
Ювелирные изделия относятся к предметам роскоши. Уход за ними требует соблюдения определённых правил.
Красота и стиль
1173
8 июля 2020
08:18
Перманентный макияж – Ренессанс Косметология
Для каждой представительницы слабого пола быть неотразимой всегда – мечта, которая вполне может стать реальностью. Надежным помощником в этом станет...
Красота и стиль
1398
15 июня 2020
22:49
Мужские футболки и майки — большой выбор на любой вкус
Даже если мужчина в силу работы постоянно выбирает официальную одежду, после трудовых будней он с удовольствием облачается в свободные вещи, оставляя в стороне...
Красота и стиль
1327
Весь список
Модные тендеции
13 февраля 2020
18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...
Модные тендеции
1990
13 февраля 2020
15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...
Модные тендеции
805
30 декабря 2019
18:57
Как выбрать набор: кольца, серьги, подвески?
Когда встает вопрос выбора украшений целым набором, например, кольца, серьги и подвески в одном стиле, то множество пунктов отпадают.
Модные тендеции
1764
Весь список
Мир домашних животных
19 марта 2020
14:42
Новый очаг бешенства выявлен в Самарской области на территории Алексеевского района
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также мероприятия, предупреждающие распространения и ликвидацию очага бешенства.
Мир домашних животных
4721
3 марта 2020
23:43
В Жигулевском заповеднике пересчитали зверей
Тут состоялись ежегодные зимние маршрутные учеты животных. Их провели в Ширяевском, Зольненском и Бахиловском лесничествах на семи стационарных маршрутах.
Мир домашних животных
2720
25 февраля 2020
11:47
Услуги зоогостиницы Мухтар в Самаре
С появлением собаки в доме у всех владельцев жизнь кардинально меняется. Теперь каждый день будет наполнен яркими моментами, скучать не придется, ведь...
Мир домашних животных
2379
Весь список
Современная медицина
6 июля 2020
14:45
Нужен ли наматрасник на ортопедический матрас
В настоящее время многие люди задаются вопросом относительно того, нужен ли наматрасник на ортопедический матрас. Давайте в этом разберемся.
Современная медицина
1235
9 марта 2020
10:44
Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир...
Современная медицина
2279
3 марта 2020
23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для определения отцовства .
Современная медицина
2225
Весь список
Новости медицины
15 марта 2020
16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
Ухаживают за тяжелобольными пациентами 30 сестер милосердия.
Новости медицины
3530
29 января 2020
16:08
Российские ученые создали наноробота, убивающего раковые клетки
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их.
Новости медицины
4344
20 ноября 2019
15:20
Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.
Новости медицины
2842
Весь список
Видео
16 октября 2012
17:14
Полиция обнаружила склад с фальшивыми квитанциями об оплате ЖКХ
369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей.
Социум
18932
23 ноября 2012
15:40
С Днем Матери сегодня поздравляли рожениц в больнице Пирогова
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации
Здравоохранение
3260
29 ноября 2012
17:28
В самарской мэрии обсудили вопросы трудоустройства продавцов ликвидированных нелегальных киосков
Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки.
Социум
3305
4 декабря 2012
16:02
Все елочные базары Самары будут оформлены в едином стиле
Свою работу они начнут на следующей неделе.
Социум
3182
7 декабря 2012
15:48
Вслед за красноармейцем Суховым в Самару “вернутся” Катерина Матвеевна и Павел Верещагин
Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн.
Социум
3918
Весь список
Контркультура
25 февраля 2020
11:52
Подборка увлекательных фильмов к Международному дню дарения книг
А вы знали, что существует Международный день дарения книг? В этот день вы можете подарить близкому человеку увлекательную книжку, а еще лучше - проведите...
Контркультура
5680
7 февраля 2020
16:04
Программа ФотошоуПРО – слайд-шоу из фото с музыкой
Лучшим подарком станет тот, что сделан своими руками.
Контркультура
2784
26 декабря 2019
09:47
Популярные песни для игры на гитаре и аккорды к ним
Большинство людей любят слушать музыку. Она сопровождает их на протяжении всей жизни. И поэтому многие из них учатся или уже умеют играть на каком-то...
Контркультура
2065
Весь список
Туризм в Самаре
2 июня 2020
08:10
Как и где правильно выбирать товары для охоты и рыбалки?
Многие люди обожают активный отдых и занятия спортом, а также рыбную ловлю и “тихую охоту”. Поэтому, для них всевозможные товары и аксессуары категории...
Туризм в Самаре
3074
12 апреля 2020
19:54
Бархатный сезон в Крыму в Севастополе
Далеко не каждому человеку подходит постоянно высокая отметка на уличном градуснике, но понежиться в теплом море, конечно же, хочется всем. Именно для таких...
Туризм в Самаре
2399
12 апреля 2020
10:12
Музейно-выставочный центр «Самара космическая» - в топ-3 лучших космических музеев России
Список подготовлен ко Дню Космонавтики, 12 апреля.
Туризм в Самаре
2381
Весь список
Фоторепортажи
10 октября 2012
13:22
Осень в Самаре
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной.
Социум
17557
11 октября 2012
12:59
10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова.
Политика региона
32376
26 октября 2012
12:21
В Самаре отметили День призывника
На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов.
Культура
38657
30 октября 2012
17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
Не смотря на проливной дождь на церемонию открытия пришли десятки людей
Социум
33780
31 октября 2012
17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре.
Благоустройство региона
31112
Весь список
В центре внимания
11 августа 2020
12:17
Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
От активности предприятий, от нашей помощи им сейчас зависит, в том числе, и распределение сил на мировом рынке.
Экономика региона
114
11 августа 2020
10:27
В Самарской области разрешили проводить концерты и спектакли
В августе смогут начать работу театры и концертные залы. Кассы начнут работать с 12-го числа.
Социум
198
11 августа 2020
09:47
Пополнять транспортные карты наличными опять можно
Уже сегодня пополнить карту наличными средствами можно во всех пунктах единого оператора, указанных на официальном сайте
Транспорт
179
11 августа 2020
09:41
Детские сады возобновят работу в полном объеме с конца августа
На заседании оперативного штаба Самарской области по борьбе с распространением COVID-19 был рассмотрен вопрос работы детских садов.
Социум
195
10 августа 2020
20:45
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
Политика региона
391
Весь список
Добавь себе виджет!
Акценты
11 августа 2020
12:17
Экспортно ориентированным предприятиям региона окажут дополнительную поддержку
От активности предприятий, от нашей помощи им сейчас зависит, в том числе, и распределение сил на мировом рынке.
Экономика региона
119
10 августа 2020
20:45
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального оперативного штаба
Участники штаба отметили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, но, нужно продолжать контроль за соблюдением масочного режима.
Политика региона
396
10 августа 2020
14:49
Губернатор Самарской области обсудил с главой Жигулевска ход реализации нацпроектов
А также вопросы по развитию туризма на территории городского округа.
Политика региона
438
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020
20:47
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "
Спорт в регионе
1046
6 августа 2020
15:11
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".
Спорт в регионе
975
5 августа 2020
09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1152
Весь список
Новости Тольятти
10 августа 2020
15:07
LADA+1: новая программа постгарантийного обслуживания
С 10 августа владельцам всех моделей LADA предлагаются специальные условия постгарантийного обслуживания.
Новости Тольятти
434
10 августа 2020
13:13
В Тольятти проходят бесплатные тренировки и турниры по диск-гольфу
Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 14 лет.
Новости Тольятти
392
7 августа 2020
15:40
Региональный центр инжиниринга представил уникальный измерительный прибор КИМ-1200
Теперь с помощью КИМ-1200 можно проводить измерение зубчатых колес, шлиц и реек.
Новости Тольятти
853
Весь список
Добавить комментарий