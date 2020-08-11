В Самарской области за сутки выявлены еще 48 заболевших коронавирусом

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Таким образом, общее количество заболевших составило 7320.



В Самарской области за сутки на 11 августа выявлены еще 48 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1692, вылечились и выписаны 5518 человека.

За сутки умерли трое, всего в регионе 110 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 46 человек.