В Самарской области за сутки выявлен еще 51 заболевший коронавирусом

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Таким образом, общее количество заболевших составило 7423.



В Самарской области за сутки на 13 августа выявлен еще 51 заболевший коронавирусом. В больницах остаются 1676, вылечились и выписаны 5634 человека.

За сутки умерли еще два пациента, всего в регионе 113 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 52 человека.