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Новости
Общество
Здравоохранение
В Самарской области за сутки выявлен еще 51 заболевший коронавирусом
13 августа 2020
11:39
215
Таким образом, общее количество заболевших составило 7423.
В Самарской области за сутки на 13 августа выявлен еще 51 заболевший коронавирусом. В больницах остаются 1676, вылечились и выписаны 5634 человека.
За сутки умерли еще два пациента, всего в регионе 113 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за сутки 52 человека.
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Комментарии
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158
13 августа 2020
11:39
В Самарской области за сутки выявлен еще 51 заболевший коронавирусом
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Здравоохранение
215
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23:28
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435
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11:37
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552
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09:09
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415
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22:18
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494
11 августа 2020
15:13
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Лазерная коррекция зрения – метод ЛАСИК
У многих людей в современном мире есть проблемы со зрением. И в какой-то момент появляется желание избавиться от очков, контактных линз, чтобы увидеть мир...
Современная медицина
2442
3 марта 2020
23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для определения отцовства .
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2397
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15 марта 2020
16:54
В Самаре начал работать центр по уходу за тяжелобольными людьми
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16:08
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