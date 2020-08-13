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В Самарской области за сутки выявлен еще 51 заболевший коронавирусом

13 августа 2020 11:39
215
В Самарской области за сутки выявлен еще 51 заболевший коронавирусом
     Таким образом, общее количество заболевших составило 7423.

   В Самарской области за сутки на 13 августа выявлен еще 51 заболевший коронавирусом. В больницах остаются 1676, вылечились и выписаны 5634 человека. 

За сутки умерли еще два пациента, всего в регионе 113 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 52 человека.
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Комментарии


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