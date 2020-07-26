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В Самарской области за сутки на 26 июля выявлен еще 41 заболевший коронавирусом. В больницах остаются 2138, вылечились и выписаны 4442 человека.

За сутки один человек умер, всего в регионе 80 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 10 человек.