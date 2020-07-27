63

В Самарской области за сутки на 27 июля выявлен еще 37 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 2155, вылечились и выписаны 4461 человека.

За сутки один человек умер, всего в регионе 81 случай, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 19 человек.