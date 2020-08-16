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Новости
Общество
Здравоохранение
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
16 августа 2020
11:49
331
Таким образом, общее количество заболевших составило 7575.
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1688, вылечились и выписаны 5770 человека.
За сутки никто не умер, всего в регионе 117 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за сутки 10 человек.
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Комментарии
Здравоохранение
16 августа 2020
11:49
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
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2646
3 марта 2020
23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для определения отцовства .
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