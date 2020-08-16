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Таким образом, общее количество заболевших составило 7575.



В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1688, вылечились и выписаны 5770 человека.

За сутки никто не умер, всего в регионе 117 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 10 человек.