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Новости
Общество
Здравоохранение
В Самарской области за сутки на 14 августа выявлены еще 49 заболевших коронавирусом
14 августа 2020
11:54
280
Таким образом, общее количество заболевших составило 7472.
В Самарской области за сутки на 14 августа выявлены еще 49 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1664, вылечились и выписаны 5693 человека.
За сутки умерли еще два пациента, всего в регионе 115 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели за сутки 59 человек.
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Комментарии
Здравоохранение
14 августа 2020
11:54
В Самарской области за сутки на 14 августа выявлены еще 49 заболевших коронавирусом
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414
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451
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16:56
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511
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11:37
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624
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3 марта 2020
23:54
Особенности анонимного тестирования ДНК
ДНК-тестирование в большинстве случаев проводится для определения отцовства .
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