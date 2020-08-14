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Таким образом, общее количество заболевших составило 7472.



В Самарской области за сутки на 14 августа выявлены еще 49 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1664, вылечились и выписаны 5693 человека.

За сутки умерли еще два пациента, всего в регионе 115 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели за сутки 59 человек.