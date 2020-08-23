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Новости
Общество
Здравоохранение
В Самарской области выявлено 64 новых заболевших коронавирусной инфекцией
23 августа 2020
12:51
375
За прошедшие сутки в Самарской области выявлено 64 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
59 человек выписаны по выздоровлению.
1 человек скончался, передает пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.
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