В Самарской области врачи и пациенты взаимодействует посредством телемедицины

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С мая 2019 года налажена регулярная телемедицинская связь между Сызранью и Самарой. Сызранские врачи регулярно (три раза в неделю) обращаются за помощью и консультацией к своим коллегам из Самары, чтобы разобраться в наиболее сложных случаях заболевания пациента, подтвердить диагноз, посоветоваться по поводу диагностики и лечения. На консультацию опытных эндокринологов, нефрологов, хирургов, пульмонологов и других специалистов приходят и пациенты, чтобы ответить на вопросы врачей и самим задать вопросы специалистам, а затем получить медицинское заключение, передает пресс-служба облправительства.