В Самарской области возобновляется проведение диспансеризации и профилактических осмотров

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В рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом России Владимиром Путиным, особое внимание уделяется профилактической работе.Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет - один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно. Основная цель - раннее (своевременное) выявление хронических неинфекционных заболеваний ифакторов риска их развития, а также определение групп здоровья, группы диспансерного наблюдения и выработка рекомендаций для пациентов.С целью соблюдения необходимых противоэпидемических мер диспансеризация будет осуществляться по предварительной записи (через сайт Госуслуг или по телефону). За один день до посещения поликлиники пациенту позвонят с целью подтверждения визита. Специалисты поликлиник зададут несколько вопросов для выявления рисков заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе спросят о наличии симптомов простудного заболевания, контактов с заболевшими и др. При посещении медучреждения необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию.Однако ограничения сохраняются для лиц в возрасте 65 лет и старше, которые активно будут приглашаться на диспансеризацию при переходе на следующий этап снятия ограничений.Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и выходные дни (субботу). Сельские жители могут начать прохождение диспансеризации в своем ФАПе.Работающие старше 40 лет с 11 августа этого года могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождениядиспансеризации. Воспользоваться им можно раз в год. Чтобы подтвердить целевое использование этого дня, сотрудник организации должен будет предоставить работодателю справку из медучреждения.За три месяца 2020 года профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию уже прошли 175315 человек (с 1 апреля проведение было приостановлено). Было впервые выявлено 202 злокачественных новообразования, в том числе 59 случаев рака молочной железы (из них 56 в 1- 2 стадиях), 33 случая рака предстательной железы (из них 26 в 1-2 стадии), 17 случаев колоректального рака (все в начальных стадиях), передает пресс-служба облправительства.